Ледяная бездна и 15 метров высоты не испугали: канадка прыгнула с айсберга ради рекорда (видео)

Канадская спортсменка Молли Карлсон после четырёх лет подготовки прыгнула с 15-метрового айсберга в океан с температурой воды около +1 °C и стала первой женщиной, осмелившейся установить такой рекорд.

28-летняя канадская спортсменка Молли Карлсон стала первой женщиной, совершившей прыжок с плавающего айсберга в открытый океан. Прыжок состоялся 11 июня 2026 года, однако видео об этом опубликовали в октябре 2026 года. Об уникальном прыжке рассказали на официальном сайте Red Bull.

Необычный прыжок Карлсон совершила у побережья острова Ньюфаундленд в Канаде. Спортсменка прыгнула с высоты примерно 15 метров прямо в холодные воды Атлантического океана. Для этого ей пришлось сначала подняться на айсберг с помощью профессионального альпиниста.

Стоит отметить, что до этого Карлсон уже имела значительный опыт прыжков в воду с большой высоты, однако айсберг создавал дополнительные риски. Дело в том, что в отличие от обычной платформы для прыжков в воду, айсберг не является неподвижной и устойчивой конструкцией. Ледяной глыба может двигаться под воздействием волн, раскалываться или даже переворачиваться. Поэтому команде нужно было найти ледяную глыбу, на которую можно было бы безопасно подняться и с которой было бы достаточно свободного пространства для прыжка.

Видео дня

В целом команда обследовала несколько айсбергов у побережья Ньюфаундленда, прежде чем нашла подходящий вариант. В ходе подготовки специалисты оценивали устойчивость ледяного глыба, погодные условия, движение океанических волн и возможность безопасно добраться до места прыжка.

Один из вариантов, который команда рассматривала изначально, рухнул прямо на глазах у всех. Однако в конце концов спортсменка выбрала айсберг, который соответствовал необходимым условиям.

Организаторы также привлекли специалистов по морской безопасности и водолазов. По данным Red Bull, к обеспечению безопасности было привлечено около 30 человек. Команда заранее готовилась к различным сценариям и была готова отказаться от прыжка, если бы условия оказались опасными.

"Айсберги невероятно опасны", — заявила Карлсон в документальном видео.

Как спортсменка готовилась к прыжку

По информации Red Bull, идея такого прыжка возникла примерно четыре года назад. Карлсон хотела реализовать проект, который продемонстрировал бы природную красоту Канады и стал бы новым вызовом в её спортивной карьере.

Сначала Карлсон пришлось освоить ледолазание. Она тренировалась в канадской провинции Альберта под руководством Уилла Гадда, у которого более 30 лет опыта восхождений по льду. Сначала спортсменка отрабатывала технику на тренировочной стене, а затем перешла к более сложным маршрутам.

Кроме того, она готовилась к погружению в холодную воду. Карлсон тестировала гидрокостюм и отрабатывала прыжки с различной высоты. В обычных соревнованиях по прыжкам в воду спортсмены, как правило, не используют такую одежду, однако на этот раз она была необходима из-за низкой температуры океана.

"Казалось, что я пробыла в воздухе 10 минут"

После прыжка Карлсон рассказала, что во время падения её восприятие времени изменилось.

"Мне казалось, что я пробыла в воздухе минут десять", — поделилась спортсменка в интервью, которое цитируют американские СМИ. На самом деле прыжок длился всего несколько секунд.

Карлсон назвала этот прыжок прыжком своей мечты. Она также подчеркнула, что смелость не означает отсутствие страха.

"Смелость — это не избавление от страха, а не позволять ему решать, на что ты способна", — заявила спортсменка.

Отметим, что ранее канадский спортсмен Орландо Дуке прыгал с айсберга в Антарктиде в 2018 году, однако Карлсон стала первой женщиной, совершившей такой прыжок с свободно плавающего ледяного глыба.

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