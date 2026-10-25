Крижана безодня й 15 метрів висоти не злякали: канадка стрибнула з айсберга заради рекорду (відео)

Канадська спортсменка Моллі Карлсон після чотирьох років підготовки стрибнула з 15-метрового айсберга в океан із водою близько +1 °C і стала першою жінкою, яка наважилася на такий рекорд.

28-річна канадська спортсменка Моллі Карлсон стала першою жінкою, яка стрибнула з вільноплавного айсберга у відкритий океан. Стрибок відбувся 11 червня 2026 року, однак відео про це опублікували в жовтні 2026 року. Про унікальний стрибок розповіли на офіційному сайті Red Bull.

Незвичайний стрибок Карлсон виконала біля узбережжя острова Ньюфаундленд у Канаді. Спортсменка стрибнула приблизно з 15-метрової висоти просто в холодні води Атлантичного океану. Для цього їй довелося спочатку піднятися на айсберг за допомогою професійного альпініста.

Варто зазначити, що до цього Карлсон уже мала значний досвід стрибків у воду з великих висот, однак айсберг створював додаткові ризики. Справа в тому, що на відміну від звичайної платформи для стрибків у воду, айсберг не є нерухомою та стабільною конструкцією. Крижана брила може рухатися під впливом хвиль, тріскатися або навіть перевертатися. Тому команді потрібно було знайти крижану брилу, на яку можна було безпечно піднятися та з якої був би достатньо вільний простір для стрибка.

Видео дня

Загалом команда обстежила кілька айсбергів біля узбережжя Ньюфаундленду, перш ніж знайшла відповідний варіант. Під час підготовки фахівці оцінювали стійкість крижаної брили, погодні умови, рух океанічних хвиль і можливість безпечно дістатися до місця стрибка.

Один із варіантів, який команда розглядала спочатку, зруйнувався просто перед її очима. Однак, зрештою спортсменка обрала айсберг, який відповідав необхідним умовам.

Організатори також залучили фахівців із морської безпеки та водолазів. За даними Red Bull, до забезпечення безпеки залучили близько 30 людей. Команда заздалегідь готувалася до різних сценаріїв і була готова відмовитися від стрибка, якби умови виявилися небезпечними.

"Айсберги неймовірно небезпечні", — заявила Карлсон у документальному відео.

Як спортсменка готувалася до стрибка

За інформацією Red Bull, ідея такого стрибка з'явилася приблизно чотири роки тому. Карлсон хотіла реалізувати проєкт, який показав би природну красу Канади та став би новим викликом у її спортивній кар'єрі.

Спочатку Карлсон довелося опанувати льодолазіння. Вона тренувалася в канадській провінції Альберта під керівництвом Вілла Ґадда, який має понад 30 років досвіду сходжень по льоду. Спочатку спортсменка відпрацьовувала техніку на тренувальній стіні, а згодом перейшла до складніших маршрутів.

Окремо вона готувалася до занурення в холодну воду. Карлсон тестувала гідрокостюм і тренувала стрибки з різної висоти. У звичайних змаганнях зі стрибків у воду спортсмени зазвичай не використовують такий одяг, однак цього разу він був необхідний через низьку температуру океану.

"Здавалося, що я була в повітрі 10 хвилин"

Після стрибка Карлсон розповіла, що під час падіння її сприйняття часу змінилося.

"Мені здавалося, що я була в повітрі хвилин десять", — поділилася спортсменка в інтерв'ю, яке цитують американські медіа. Насправді стрибок тривав лише кілька секунд.

Карлсон назвала його стрибком своєї мрії. Вона також наголосила, що сміливість не означає відсутності страху.

"Сміливість — це не позбутися страху, а не дозволити йому вирішувати, на що ти здатна", — заявила спортсменка.

Зазначимо, що раніше канадський спортсмен Орландо Дуке стрибав з айсберга в Антарктиді у 2018 році, однак Карлсон стала першою жінкою, яка виконала такий стрибок із вільноплавної крижаної брили.

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