Фатальний стрибок: 21-річна дівчина розбилася під час роуп-джампінгу через інструкторів

Жахлива трагедія сталася у Бразилії. 21-річна дівчина загинула після екстримального стрибку з мосту, коли, за даними слідства, інструктори залишили її без страховки.

Інцидент трапився під час організованого банджі-джампінгу, де учасниця загинула після того, як її нібито скинули з мосту без спеціального троса, який мав би врятувати її життя, повідомляє Yahoo.

Смертельний випадок стався під час так званого "Skeleton Bridge" у місті Лімерія, штату Сан-Паулу. За інформацією ЗМІ, подію організувала комерційна компанія, що спеціалізувалася на екстримальних стрибках.

Трагедія у Бразилії

Під час розcлідування з'ясувалося, що на місці загинула Марія Едуарда Родрігес де Фрейтас. За попередніми даними, її підвели до краю мосту двоє інструкторів, а потім вона впала з висоти близько 40 метрів. Саме тоді на ній не було належно закріпленого страхувального троса.

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Очевидці повідомили, що під час падіння люди почали кричали, що на дівчині нема троса. Але це не допомогло виправити ситуацію, туристка загинула на місці, медики лише констатували смерть.

Наразі правоохоронці вже затримали шістьох осіб, що були пов’язані з організацією цього стрибка — п’ятьох чоловіків і одну жінку. Частина з них, за повідомленням ЗМІ, намагалася втекти, але поліція їх знайшла.

Слідство встановлює обставини трагедії та перевіряє, чи справді працівники забули причепити страховку перед стрибком дівчини. Крім того, розглядаються кримінальні мотиви.

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