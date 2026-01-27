Трагедія на весіллі: корова напала на матір нареченої посеред церемонії (фото)

У США весільне торжество однієї сім'ї закінчилося важкою травмою та екстреною госпіталізацією. Під час фотосесії на заміському весіллі на матір нареченої раптово стрибнула шотландська високогірна корова, внаслідок чого жінка дістала переломи шиї та хребта.

45-річна Кейсі Константін, власниця туристичного агентства з Орландо, приїхала до Міннесоти на весілля своєї доньки Роуз, яка виходила заміж у жовтні 2025 року. Урочистість відбувалася на фермі з мальовничими полями й коморою, де як незвичайний антураж для фотографій було обрано високогірних корів. Про це пише The Sun.

Незвичайне весілля на фермі

Після церемонії та святкової вечері гості вирушили на поле, щоб зробити знімки на заході сонця. Коли молодята закінчили фотографуватися з тваринами, Кейсі підійшла до однієї з корів, присіла і почала гладити її, поцілувавши в ніс. У цей момент тварина несподівано підстрибнула і вдарила жінку копитами по шиї та плечах.

Тварина вдарила жінку копитами по шиї та плечах Фото: The Sun

Від удару жінка впала на землю, почувши гучний хрускіт. Спочатку шок і адреналін притупили біль, і вона намагалася переконати оточуючих, що з нею все гаразд. Поруч у цей момент перебувала її 12-річна донька, яка не постраждала фізично, але пережила сильний стрес.

"Мені вдалося повільно піднятися і сісти в припарковану неподалік машину, але потім мене накрив нестерпний біль у спині та шиї, і мені стало важко дихати", — розповіла американка.

Лікарі попередили про ризик паралічу

Рідні терміново доправили її у відділення невідкладної допомоги, де після обстеження лікарі діагностували переломи шиї та хребта і попередили про ризик незворотного паралічу. Кейсі перевели у більшу лікарню і заборонили рухатися.

Кейсі провела тиждень під наглядом лікарів Фото: The Sun

Попри серйозність ситуації, жінка попросила чоловіка не повідомляти нареченій подробиць, щоб не затьмарювати день весілля. Лише наступного дня донька відвідала матір у лікарні та дізналася, наскільки важкими виявилися травми.

Кейсі провела тиждень під наглядом лікарів, після чого змогла повернутися до Флориди для операції на хребті. Відновлення виявилося довгим і болісним. Зараз вона може ходити і стояти лише нетривалий час, а для виходу на вулицю їй необхідний інвалідний візок. Жінка тимчасово не може працювати та потребує допомоги в повсякденних справах.

За словами лікарів, пацієнтці пощастило уникнути паралічу. Сама Кейсі зізнається, що за своє життя чула чимало історій про невдалі весілля, але напад корови вважає найнесподіванішим і найабсурднішим сценарієм.

