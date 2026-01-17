Жінка раптом дізналася, що чекає на дитину, бувши вже вагітною (фото)

24-річна мешканка Бразилії стала героїнею однієї з найрідкісніших. Жінка зачала другу дитину, вже перебуваючи у стані вагітності.

Подібні випадки можна перерахувати на пальцях. За оцінками лікарів, у світі їх було менше десяти. Про це пише Daily Star.

Молода мама, Кетлін Ніколь Рамос Сантос, зізналася, що довго не могла повірити в те, що відбувається. Коли вона вперше дізналася про вагітність, радість була безмежною. Але через деякий час симптоми стали посилюватися, і жінка вирішила зробити ще один тест. Результат здивував рідних і друзів.

Додаткове обстеження підтвердило неймовірний факт. Кетлін чекала двох дітей, зачатих у різний час. Видання зазначає, що цей рідкісний стан відомий як суперфетація, явище, за якого у жінки відбувається овуляція навіть після настання вагітності, і зачаття другої дитини відбувається за дні або тижні після першої.

На УЗД медики виявили помітну різницю в розвитку плодів Фото: Newsflash

Різниця, яку помітили лікарі

На УЗД медики виявили помітну різницю в розвитку плодів. Один із них був приблизно на тиждень молодший за інший. Через це вагітність одразу віднесли до категорії високого ризику, а майбутній мамі рекомендували максимальний спокій і постійне спостереження.

Кетлін розповіла, що дізналася про незвичайну вагітність ще 2021 року, але довго не наважувалася ділитися історією публічно. Лише зараз вона зізналася, через що довелося пройти її родині.

Двоє пологів за ніч

Ситуація ускладнилася на пізньому терміні. Дівчатка з'явилися на світ на сім тижнів раніше, ніж передбачалося. Перша дитина народилася природним шляхом. Уже за годину лікарям довелося екстрено проводити кесарів розтин, щоб врятувати другого малюка.

"Це був найстрашніший момент у моєму житті. У мене були відразу двоє пологів за одну ніч", — згадує Кетлін.

Незважаючи на втому і страх, Кетлін не шкодує ні про що Фото: Newsflash

Новонароджені Маджу і Мая провели перші три тижні у відділенні інтенсивної терапії. Після виписки на сім'ю чекали нові випробування, адже жінка практично самотужки доглядала за дітьми, поки чоловік був на роботі.

Попри втому і страх, Кетлін не шкодує ні про що. За її словами, перші місяці були неймовірно важкими, але материнство дало їй сили впоратися з усім.

"Це забирало в мене все — сон, сили, час. Але я вірю, що будь-яка мама здатна пройти через це", — зізналася бразилійка.

