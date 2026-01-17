Женщина вдруг узнала, что ждет ребенка, будучи уже беременной (фото)

24-летняя жительница Бразилии стала героиней одной из самых редких. Женщина зачала второго ребенка, уже находясь в состоянии беременности.

Подобные случаи можно пересчитать по пальцам. По оценкам врачей, в мире их было менее десяти. Об этом пишет Daily Star.

Молодая мама, Кэтлин Николь Рамос Сантос, призналась, что долго не могла поверить в происходящее. Когда она впервые узнала о беременности, радость была безграничной. Но спустя время симптомы стали усиливаться, и женщина решила сделать еще один тест. Результат удивил родных и друзей.

Дополнительное обследование подтвердило невероятный факт. Кэтлин ждала двух детей, зачатых в разное время. Издание отмечает, что это редчайшее состояние известно как суперфетация, явление, при котором у женщины происходит овуляция даже после наступления беременности, и зачатие второго ребенка происходит через дни или недели после первого.

На УЗИ медики обнаружили заметную разницу в развитии плодов Фото: Newsflash

Разница, которую заметили врачи

На УЗИ медики обнаружили заметную разницу в развитии плодов. Один из них был примерно на неделю младше другого. Из-за этого беременность сразу отнесли к категории высокого риска, а будущей маме рекомендовали максимальный покой и постоянное наблюдение.

Кэтлин рассказала, что узнала о необычной беременности еще в 2021 году, но долго не решалась делиться историей публично. Лишь сейчас она призналась, через что пришлось пройти ее семье.

Двое родов за ночь

Ситуация осложнилась на позднем сроке. Девочки появились на свет на семь недель раньше положенного. Первый ребенок родился естественным путем. Уже через час врачам пришлось экстренно проводить кесарево сечение, чтобы спасти второго малыша.

"Это был самый страшный момент в моей жизни. У меня были сразу двое родов за одну ночь", — вспоминает Кэтлин.

Несмотря на усталость и страх, Кэтлин не жалеет ни о чем Фото: Newsflash

Новорожденные Маджу и Майя провели первые три недели в отделении интенсивной терапии. После выписки семью ждали новые испытания, ведь женщина практически в одиночку ухаживала за детьми, пока муж был на работе.

Несмотря на усталость и страх, Кэтлин не жалеет ни о чем. По ее словам, первые месяцы были невероятно тяжелыми, но материнство дало ей силы справиться со всем.

"Это отнимало у меня все — сон, силы, время. Но я верю, что любая мама способна пройти через это", — призналась бразильянка.

