Трагедия на свадьбе: корова напала на мать невесты посреди церемонии (фото)

В США свадебное торжество одной семьи закончилось тяжелой травмой и экстренной госпитализацией. Во время фотосессии на загородной свадьбе на мать невесты внезапно прыгнула шотландская высокогорная корова, в результате чего женщина получила переломы шеи и позвоночника.

45-летняя Кейси Константин, владелица туристического агентства из Орландо, приехала в Миннесоту на свадьбу своей дочери Роуз, которая выходила замуж в октябре 2025 года. Торжество проходило на ферме с живописными полями и амбаром, где в качестве необычного антуража для фотографий были выбраны высокогорные коровы. Об этом пишет The Sun.

Необычная свадьба на ферме

После церемонии и праздничного ужина гости отправились на поле, чтобы сделать снимки на закате. Когда молодожены закончили фотографироваться с животными, Кейси подошла к одной из коров, присела и начала гладить ее, поцеловав в нос. В этот момент животное неожиданно подпрыгнуло и ударило женщину копытами по шее и плечам.

Животное ударило женщину копытами по шее и плечам Фото: The Sun

От удара женщина рухнула на землю, услышав громкий хруст. Сначала шок и адреналин притупили боль, и она пыталась убедить окружающих, что с ней все в порядке. Рядом в этот момент находилась ее 12-летняя дочь, которая не пострадала физически, но пережила сильный стресс.

"Мне удалось медленно подняться и сесть в припаркованную неподалеку машину, но затем меня накрыла мучительная боль в спине и шее, и мне стало трудно дышать", — рассказала американка.

Врачи предупредили о риске паралича

Родные срочно доставили ее в отделение неотложной помощи, где после обследования врачи диагностировали переломы шеи и позвоночника и предупредили о риске необратимого паралича. Кейси перевели в более крупную больницу и запретили двигаться.

Кейси провела неделю под наблюдением врачей Фото: The Sun

Несмотря на серьезность ситуации, женщина попросила мужа не сообщать невесте подробности, чтобы не омрачать день свадьбы. Лишь на следующий день дочь навестила мать в больнице и узнала, насколько тяжелыми оказались травмы.

Кейси провела неделю под наблюдением врачей, после чего смогла вернуться во Флориду для операции на позвоночнике. Восстановление оказалось долгим и болезненным. Сейчас она может ходить и стоять лишь непродолжительное время, а для выхода на улицу ей необходима инвалидная коляска. Женщина временно не может работать и нуждается в помощи в повседневных делах.

По словам врачей, пациентке повезло избежать паралича. Сама Кейси признается, что за свою жизнь слышала немало историй о неудачных свадьбах, но нападение коровы считает самым неожиданным и абсурдным сценарием.

