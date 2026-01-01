На престижному гірськолижному курорті у Швейцарії живцем згоріли десятки людей (відео)

Масштабна пожежа в барі Le Constellation на престижному гірськолижному швейцарському курорті Крас-Монтана забрала життя щонайменше 40 осіб. Трагедія сталася, коли відвідувачі закладу відзначали Новий рік. Є припущення, що вибух, про який говорять очевидці, міг бути спричинений феєрверками.

На момент пожежі всередині приміщення перебувало понад 100 осіб, повідомляє DW із посиланням на командувача поліції кантону Вале на південному заході Швейцарії Фредеріка Гіслера.

Представник поліції Гаетан Латіон заявив журналістам, що пожежа почалася сьогодні близько 1:30 ночі за місцевим часом. У барі з'явився дим, і було викликано екстрені служби. Пожежники і поліцейські патрулі "швидко прибули на місце".

"У будівлі перебувало понад сто осіб, багато хто дістав поранення, багато хто загинув", — сказав він.

Міністерство закордонних справ Італії повідомило, що, за інформацією швейцарської поліції, загинуло близько 40 осіб, але поліція на пресконференції не підтвердила цю цифру, сказавши лише, що йдеться про "десятки".

Раніше повідомлялося про вибух, але пізніше поліція охарактеризувала подію як пожежу невстановленого походження.

За інформацією ВВС, на місце події було направлено 10 гелікоптерів, 40 машин швидкої допомоги та 150 рятувальників. Більшість постраждалих дістали "значні" опіки, а деяких загиблих неможливо впізнати через ступінь ураження тіл вогнем.

Потерпілих доправили до лікарні кантону Вале. Оскільки відділення інтенсивної терапії там уже переповнене, пацієнтів направляють в інші місця для спеціалізованого лікування опіків, розповів голова ради регіону Матіас Рейнар. Влада попередила людей про необхідність проявляти особливу обережність і не створювати зайве навантаження на лікарні. Йдеться, насамперед, про туристів, які приїхали покататися на лижах.

Територія, де трапилася трагедія, повністю оточена, і над Кранс-Монтаною введено безпольотну зону.

Беатріс Піллуд, генеральна прокурорка кантону Вале, заявила, що триває розслідування "для з'ясування всіх обставин.

"Наразі ми схиляємося до версії про пожежу, і в жодному разі не може бути й мови про напад", — зазначила вона, додавши, що з поваги до родин не може сказати більше на цей момент.

Піллуд також повідомила, що триває робота з ідентифікації жертв і якнайшвидшого повернення тіл сім'ям.

Кранс-Монтана розташований у Швейцарських Альпах, приблизно за 40 кілометрів на північ від Маттерхорна, або приблизно за дві години їзди від Берна. Це фешенебельне курортне місто з населенням близько 15 000 постійних мешканців приваблює іноземних туристів своїми гірськолижними схилами, вишуканими ресторанами та жвавою атмосферою після катання.

Через чотири тижні курорт прийме найкращих гонщиків зі швидкісного спуску серед чоловіків і жінок, які проведуть свої останні змагання перед Олімпійськими іграми в Мілані та Кортіні.

Кранс-Монтана також є престижним місцем для проведення міжнародних змагань з гольфу. У серпні в гольф-клубі "Кранс-сюр-Сьєрр" відбувається Європейський Мастерс на мальовничому полі з краєвидами на гори.

Бар, де сталася пожежа, — справжня місцева визначна пам'ятка. Він існує щонайменше 40 років. Туди ходять по пиво, подивитися футбол і потанцювати. Заклад розрахований на 400 осіб і дуже популярний як серед місцевих, так і серед туристів. Серед загиблих і поранених у барі були люди різних національностей.

Бар Le Constellation до пожежі Фото: Соцсети

