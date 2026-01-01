На престижном горнолыжном курорте в Швейцарии заживо сгорели десятки человек (видео)

Масштабный пожар в баре Le Constellation на престижном горнолыжном швейцарском курорте Крас-Монтана унес жизни минимум 40 человек. Трагедия произошла, когда посетители заведения отмечали Новый год. Есть предположения, что взрыв, о котором говорят очевидцы, мог быть вызван фейерверками.

На момент пожара внутри помещения находились более 100 человек, сообщает DW со ссылкой на командующего полицией кантона Вале на юго-западе Швейцарии Фредерика Гислера.

Представитель полиции Гаэтан Латион заявил журналистам, что пожар начался сегодня около 1:30 ночи по местному времени. В баре появился дым, и были вызваны экстренные службы. Пожарные и полицейские патрули "быстро прибыли на место".

"В здании находилось более ста человек, многие получили ранения, многие погибли", – сказал он.

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что, по информации швейцарской полиции, погибло около 40 человек, но полиция на пресс-конференции не подтвердила эту цифру, сказав лишь, что речь идет о "десятках".

Ранее сообщалось о взрыве, но позже полиция охарактеризовала событие как пожар неустановленного происхождения.

По информации ВВС, на место происшествия были направлены 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 спасателей. Большинство пострадавших получили "значительные" ожоги, а некоторых погибших невозможно опознать из-за степени поражения тел огнем.

Потерпевших доставили в больницу кантона Вале. Поскольку отделение интенсивной терапии там уже переполнено, пациентов направляют в другие места для специализированного лечения ожогов, рассказал глава совета региона Матиас Рейнар. Власти предупредили людей о необходимости проявлять особую осторожность и не создавать излишнюю нагрузку на больницы. Речь идет, прежде всего, о туристах, которые приехали покататься на лыжах.

Территория, где случилась трагедия, полностью оцеплена, и над Кранс-Монтаной введена бесполетная зона.

Беатрис Пиллуд, генеральный прокурор кантона Вале, заявила, что ведется расследование "для выяснения всех обстоятельств.

"В настоящее время мы склоняемся к версии о пожаре, и ни в коем случае не может быть и речи о нападении", – отметила она, добавив, что из уважения к семьям не может сказать больше на данный момент.

Пиллуд также сообщила, что ведется работа по идентификации жертв и скорейшему возвращению тел семьям.

Кранс-Монтана расположен в Швейцарских Альпах, примерно в 40 километрах к северу от Маттерхорна, или примерно в двух часах езды от Берна. Этот фешенебельный курортный город с населением около 15 000 постоянных жителей привлекает иностранных туристов своими горнолыжными склонами, изысканными ресторанами и оживленной атмосферой после катания.

Через четыре недели курорт примет лучших гонщиков по скоростному спуску среди мужчин и женщин, которые проведут свои последние соревнования перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине.

Кранс-Монтана также является престижным местом для проведения международных соревнований по гольфу. В августе в гольф-клубе "Кранс-сюр-Сьерр" проходит Европейский Мастерс на живописном поле с видами на горы.

Бар, где произошел пожар, — настоящая местная достопримечательность. Он существует как минимум 40 лет. Туда ходят за пивом, посмотреть футбол и потанцевать. Заведение рассчитано на 400 человек и очень популярно как среди местных, так и среди туристов. Среди погибших и раненых в баре были люди разных национальностей.

Бар Le Constellation до пожара Фото: Соцсети

