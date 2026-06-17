Роковой прыжок: 21-летняя девушка разбилась во время роуп-джампинга из-за инструкторов

В Бразилии произошла ужасная трагедия. 21-летняя девушка погибла после экстремального прыжка с моста, когда, по данным следствия, инструкторы оставили её без страховки.

Инцидент произошел во время организованного банджи-джампинга, где участница погибла после того, как её якобы сбросили с моста без специального троса, который должен был спасти ей жизнь, сообщает Yahoo.

Смертельный случай произошёл во время так называемого "Skeleton Bridge" в городе Лимерия, штат Сан-Паулу. По информации СМИ, мероприятие организовала коммерческая компания, специализирующаяся на экстремальных прыжках.

Трагедия в Бразилии

В ходе расследования выяснилось, что на месте погибла Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас. По предварительным данным, её подвели к краю моста двое инструкторов, а затем она упала с высоты около 40 метров. Именно в этот момент на ней не было должным образом закрепленного страховочного троса.

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Очевидцы сообщили, что во время падения люди начали кричать, что на девушке нет страховочного троса. Но это не помогло исправить ситуацию: туристка погибла на месте, медики лишь констатировали смерть.

На данный момент правоохранительные органы уже задержали шестерых человек, причастных к организации этого прыжка — пятерых мужчин и одну женщину. Некоторые из них, по сообщениям СМИ, пытались скрыться, но полиция их нашла.

Следствие выясняет обстоятельства трагедии и проверяет, действительно ли сотрудники забыли закрепить страховочную веревку перед прыжком девушки. Кроме того, рассматриваются уголовные мотивы.

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