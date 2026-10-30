Собирается построить дом своей мечты: женщина купила участок с кладбищем 1700 года

47-летняя Хайди Кини приобрела участок земли у своих родителей в сельской местности Пенсильвании, чтобы построить там свой постоянный дом, но в состав собственности входило историческое кладбище.

Хайди Кини была готова построить свой постоянный дом на участке площадью 1,6 гектара, покрытом лесом, но вместе с землей она приобрела кладбище, заполненное старинными надгробиями. Однако женщина готова взять на себя ответственность за людей, которые уже там похоронены, пишет издание People.

Впервые такая возможность покупки возникла во время разговора в День благодарения с её родителями, которым принадлежит историческое здание в городке, где выросла Кини. Восхитившись домом, который они создали, отремонтировав старую церковь, она сказала, что хотела бы, чтобы у них было достаточно земли, чтобы она могла построить что-то подобное.

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Женщина купила участок с кладбищем

И она нашла такую землю. Более 1,6 гектара лесистой земли рядом с тем местом, где когда-то находилась часть церкви и монастыря. Женщина признается, что никогда не представляла себе возвращения в родной город, но возможность построить дом рядом с родителями была слишком заманчивой, чтобы её упустить.

История этой земли насчитывает более двух веков, начиная с 1798 года. Тогда там появился монастырь Сноу-Хилл, а здание, построенное в 1814 году как общественное пространство, сегодня содержит квартиры, в том числе ту, которую Кини сейчас арендует у своих родителей.

Церковь была построена в 1829 году, и женщина помнит, как в детстве посещала там специальную службу. Её родители приобрели эту недвижимость в 2013 году и начали превращать церковь в свой дом в 2020 году.

Зато на кладбище есть надгробия, датируемые 1700-ми и 1800-ми годами. Теперь женщина обязана заботиться об их месте упокоения.

Она наняла местную компанию по уходу за газонами, чтобы та занялась их содержанием, что стало для неё облегчением, учитывая её полную занятость на государственной службе и требования, связанные со строительством дома.

В то же время владение кладбищем также означает, что часть его территории должна оставаться доступной для других. Посетителям разрешено входить на территорию кладбища, остальная часть собственности остается частной.

Однако женщина признается, что мысль о жизни рядом с могилами не так тревожна, как некоторые могли бы предположить. Но реакция людей, когда она рассказывает друзьям и коллегам о своей покупке, неоднозначна.

Она считает, что многие представляют себе большое действующее кладбище, а не относительно небольшое историческое кладбище, расположенное на его территории.

После выхода на пенсию она надеется уделять больше времени изучению кладбища и его истории.

Кроме того, она заверила, что не видела там призраков.

Напомним, что странное захоронение было обнаружено в Северном Йоркшире. Археологи сделали необычное открытие под оживлённой дорогой, соединяющей обширные районы Великобритании.

Кроме того, в швейцарском поселке Лаутербруннен находится кладбище, которое туристы называют одним из самых красивых в мире — оно приютилось у подножия скал, откуда прямо на могилы падает водопад.