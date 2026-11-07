Продала свой дом и уволилась с работы навсегда: женщина нашла способ жить в роскошных домах бесплатно

63-летняя британка Мишель решила отказаться от постоянного жилья и стать путешественницей. Вместо того чтобы снимать квартиру, она присматривает за чужими домами и домашними животными в отсутствие хозяев.

Благодаря этому женщина может бесплатно проживать в различных квартирах и экономить до 1500 фунтов стерлингов в месяц, пишет издание Mirror.

Женщина планирует путешествовать по Великобритании и Европе, а впоследствии хочет расширить географию своих поездок на весь мир. Для этого она отказывается от постоянного места жительства, а все необходимые вещи перевозит в собственном автомобиле.

Суть её работы заключается в уходе за домами, пока владельцы находятся в отпуске или длительное время отсутствуют. Мишель следит за порядком в доме, ухаживает за садом и животными. Взамен она может бесплатно жить в чужом доме, не платя за аренду и коммунальные услуги.

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По словам британки, основная часть её работы связана именно с домашними животными. Такой формат позволяет владельцам не сдавать собак или кошек в специальные учреждения на время отпуска, а оставлять их в привычной обстановке. За такое проживание Мишель платит только членские взносы на специализированных платформах, где ищет предложения по уходу за домами.

Собака путешественницы Мишель

В настоящее время у женщины уже есть запланированные заказы на следующие шесть месяцев. В частности, на момент рассказа она находилась на двухмесячной работе в графстве Девон, где ухаживала за фермерским домом XVI века площадью 25 акров.

Мишель начала заниматься уходом за чужими домами ещё в 2017 году, когда жила на Кипре. Тогда она ездила в Великобританию, Италию, Испанию и Францию, часто беря с собой собаку Эдди. В 2020 году из-за пандемии ей пришлось сделать перерыв. После смерти питомца на Рождество женщина решила вернуться к этому занятию, но уже на постоянной основе.

На такое решение повлияло и то, что Мишель не могла позволить себе приобрести собственное жилье и не знала, где хотела бы поселиться надолго. Проанализировав спрос на услуги по уходу за домами, она поняла, что может превратить это занятие в полноценный образ жизни.

В то же время женщина признается, что отказ от постоянного жилья сопряжен с определенными трудностями. Ей приходится сокращать количество личных вещей, сдавать мебель в благотворительные магазины и решать, что взять с собой в путь. Труднее всего, по её словам, расставаться с одеждой и памятными вещами.

Мишель также рассказала, что самостоятельные путешествия иногда могут вызывать чувство одиночества. Однако такой образ жизни даёт ей свободу менять место пребывания каждые несколько недель и открывать для себя новые места. Чтобы сохранить ощущение дома, британка берет с собой любимую чашку и шерстяное одеяло.

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