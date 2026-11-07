Продала свій будинок та звільнилась з роботи назавжди: жінка знайшла спосіб жити в розкішних будинках безплатно

63-річна британка Мішель вирішила відмовитися від постійного житла та стати мандрівницею. Замість оренди квартири вона доглядає за чужими будинками й домашніми тваринами під час відсутності господарів.

Завдяки цьому жінка може безкоштовно жити в різних помешканнях і заощаджувати до 1500 фунтів стерлінгів на місяць, пише видання Mirror.

Жінка планує подорожувати Великою Британією та Європою, а згодом хоче розширити географію поїздок на весь світ. Для цього вона відмовляється від постійного помешкання, а всі необхідні речі перевозить у власному автомобілі.

Суть її заняття полягає в догляді за будинками, поки власники перебувають у відпустці або тривалий час відсутні. Мішель стежить за порядком у помешканні, доглядає за садом і тваринами. Натомість може безкоштовно жити в чужому будинку, не сплачуючи оренду та комунальні послуги.

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За словами британки, основна частина її роботи пов'язана саме з домашніми тваринами. Такий формат дає змогу власникам не віддавати собак чи котів до спеціальних закладів на час відпустки, а залишати їх у звичному середовищі. За таке проживання Мішель сплачує лише членські внески на спеціалізованих платформах, де шукає пропозиції догляду за будинками.

Собака мандрівниці Мішеля

Наразі жінка вже має заплановані замовлення на наступні шість місяців. Зокрема, на момент розповіді вона перебувала на двомісячній роботі в графстві Девон, де доглядала за фермерським будинком XVI століття площею 25 акрів.

Мішель почала займатися доглядом за чужими будинками ще у 2017 році, коли жила на Кіпрі. Тоді вона їздила до Великої Британії, Італії, Іспанії та Франції, часто беручи із собою собаку Едді. У 2020 році через пандемію їй довелося зробити перерву. Після смерті улюбленця на Різдво жінка вирішила повернутися до цього заняття, але вже на постійній основі.

На таке рішення вплинуло й те, що Мішель не могла дозволити собі придбати власне житло та не знала, де хотіла б оселитися надовго. Перевіривши попит на послуги догляду за будинками, вона зрозуміла, що може перетворити це заняття на повноцінний спосіб життя.

Водночас жінка зізнається, що відмова від постійного помешкання має свої складнощі. Їй доводиться скорочувати кількість особистих речей, віддавати меблі до благодійних магазинів і вирішувати, що взяти із собою в дорогу. Найважче, за її словами, розлучатися з одягом і пам'ятними речами.

Мішель також розповіла, що самостійні подорожі іноді можуть викликати відчуття самотності. Однак такий спосіб життя дає їй свободу змінювати місце перебування кожні кілька тижнів і відкривати нові місця. Щоб зберігати відчуття дому, британка бере із собою улюблену чашку та вовняну ковдру.

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