Финансовый кризис, пожары и политические потрясения: Нострадамус оставил неожиданные предсказания на 2027 год

Исследователи пророчеств французского астролога Нострадамуса считают, что его загадочные стихи могут касаться пяти событий, которые якобы произойдут в 2027 году. Среди них — мировой финансовый кризис, политические перемены во Франции, масштабные лесные пожары и возможное обнаружение древнего сокровища.

В канун Нового года исследователи вновь обратились к текстам Нострадамуса — французского астролога XVI века, оставившего после себя более 900 поэтических четверостиший. Их часто интерпретируют как предсказания будущих исторических событий, хотя конкретных дат в текстах нет, сообщает издание Unilad.

Финансовый кризис

Одно из пророчеств Нострадамуса толкователи связывают с возможным серьёзным потрясением мировой экономики. В своих стихах пророк якобы описывал общество, измученное долгами, обесценивание золота и серебра, а также исчезновение финансовых документов и долговых обязательств.

Именно эти строки современные исследователи рассматривают как возможное предупреждение о финансовом кризисе.

Видео дня

Политические неожиданности во Франции

Еще одно пророчество связывают с политическими изменениями во Франции.

Исследователи обратили внимание на 27-й четверостишие девятой центурии Нострадамуса. По их мнению, он может намекать на неожиданного соперника фаворита будущих президентских выборов, который будет претендовать на пост после Эммануэля Макрона.

В стихотворении упоминается человек, который нанесет удар тому, кого называют "дофином". Это исторический титул наследника французского престола. Толкователи предполагают, что в данном случае он может символизировать политического преемника.

Жара и масштабные лесные пожары

Отдельные строки Нострадамуса исследователи связывают с дальнейшим обострением климатических проблем. В них речь идет о небесном огне с западной стороны, распространяющемся с юга на восток, а также о существах, гибнущих из-за невозможности найти пищу.

Современные исследователи полагают, что это может быть намеком на экстремальную жару, засуху и масштабные лесные пожары.

Сокровище на острове Оук

Не все предсказания Нострадамуса считаются зловещими. Одно из них связывают с возможной находкой давно утраченного сокровища. Речь идет о легенде о сокровищах, которые якобы спрятаны на острове Оук у побережья канадской провинции Новая Шотландия. По преданию, ценности могут быть спрятаны под дубом.

В то же время в пророчестве есть тревожная деталь: "Человек умрёт, его глаз будет пронзён источником". Поэтому сторонники этой теории предполагают, что находка может сопровождаться трагическими обстоятельствами.

Возможен мирный саммит на Ближнем Востоке

Пятое пророчество исследователи связывают с дипломатическими событиями на Ближнем Востоке. В нём упоминается человек из Персии, который прибудет в Трапезунд — историческое название города Трабзон на побережье Чёрного моря в Турции.

В строках также говорится об огне и оружии недалеко от Чёрного моря. По мнению толкователей, это может быть намеком на участие представителя Ирана в мирном саммите на территории Турции.

В то же время все эти прогнозы представляют собой современные интерпретации загадочных стихов Нострадамуса. Сам астролог не упоминал 2027 год и прямо не связывал свои тексты с конкретными будущими событиями.

Напомним, что после того, как в РФ от чумы скончалась женщина, опасения относительно вспышки "черной смерти" усилились. Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.

Кроме того, болгарская прорицательница, скончавшаяся в 1996 году, при жизни говорила, что у человечества есть достаточно времени, чтобы подготовиться к концу света. Ведь когда это произойдёт, население мира, вероятно, достигнет 340 миллиардов человек.