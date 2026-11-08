Фінансова криза, пожежі та політичні потрясіння: Нострадамус залишив несподівані пророцтва на 2027 рік

Тлумачі пророцтв французького астролога Нострадамуса вважають, що його загадкові вірші можуть стосуватися п'яти подій, які нібито відбудуться у 2027 році. Серед них — світова фінансова криза, політичні зміни у Франції, масштабні лісові пожежі та можливе виявлення стародавнього скарбу.

Напередодні нового року дослідники знову звернулися до текстів Нострадамуса — французького астролога XVI століття, який залишив понад 900 поетичних чотиривіршів. Їх часто трактують як передбачення майбутніх історичних подій, хоча конкретних дат у текстах немає, повідомляє видання Unilad.

Фінансова криза

Одне з пророцтв Нострадамуса інтерпретатори пов'язують із можливим серйозним потрясінням світової економіки. У своїх віршах провісник нібито описував суспільство, виснажене боргами, знецінення золота та срібла, а також зникнення фінансових документів і боргових зобов'язань.

Саме ці рядки сучасні дослідники трактують як можливе попередження про фінансову кризу.

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Політичні несподіванки у Франції

Ще одне пророцтво пов'язують із політичними змінами у Франції.

Дослідники звернули увагу на 27-й чотиривірш дев'ятого центурію Нострадамуса. На їхню думку, він може натякати на несподіваного суперника фаворита майбутніх президентських перегонів, який претендуватиме на посаду після Еммануеля Макрона.

У вірші згадується людина, яка завдасть удару тому, кого називають "дофіном". Це історичний титул спадкоємця французького престолу. Тлумачі припускають, що в цьому випадку він може символізувати політичного наступника.

Спека та масштабні лісові пожежі

Окремі рядки Нострадамуса дослідники пов'язують із подальшим загостренням кліматичних проблем. У них ідеться про небесний вогонь із західного боку, який поширюється з півдня на схід, а також про істот, що гинуть без можливості знайти їжу.

Сучасні інтерпретатори вважають, що це може бути натяком на екстремальну спеку, посуху та масштабні лісові пожежі.

Скарб на острові Оук

Не всі передбачення Нострадамуса тлумачать як погані. Одне з них пов'язують із можливим виявленням давно загубленого скарбу. Йдеться про легенду щодо скарбів, які нібито заховані на острові Оук біля узбережжя канадської провінції Нова Шотландія. За переказами, цінності можуть бути сховані під дубом.

Водночас у пророцтві є тривожна деталь: "Чоловік помре, його око буде пронизане джерелом". Тому прихильники теорії припускають, що знахідка може супроводжуватися трагічними обставинами.

Можливий мирний саміт на Близькому Сході

П'яте пророцтво дослідники пов'язують із дипломатичними подіями на Близькому Сході. У ньому згадується людина з Персії, яка прибуде до Трапезунда — історичної назви міста Трабзон на узбережжі Чорного моря в Туреччині.

У рядках також ідеться про вогонь і зброю неподалік Чорного моря. На думку інтерпретаторів, це може бути натяком на участь представника Ірану в мирному саміті на території Туреччини.

Водночас усі ці прогнози є сучасними трактуваннями загадкових віршів Нострадамуса. Сам астролог не називав 2027 рік і прямо не пов'язував свої тексти з конкретними майбутніми подіями.

Нагадаємо, що після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.

Також болгарська провидиця, яка померла у 1996 році, за життя казала, що у людства є досить багато часу, щоб підготуватися до кінця світу. Бо коли це станеться, населення світу, ймовірно, досягне 340 мільярдів.