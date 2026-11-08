У меня было жуткое предчувствие: в США погибла парашютистка, предсказывавшая смерть в небе

В Южной Калифорнии две лицензированные парашютистки погибли в результате столкновения во время прыжка с парашютом. После трагедии выяснилось, что одна из женщин ранее писала о страхе перед опасностью этого вида спорта и о своих сомнениях относительно способности безопасно прыгать.

Погибшими оказались 56-летняя Джорджия Джин из Южной Дакоты и 29-летняя Леви Пиментель из Иллинойса. Трагедия произошла в пятницу, 6 ноября, на площадке Skydive Elsinore недалеко от озера Элсинор, сообщает UNILAD.

Обе женщины с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где впоследствии скончались.

Как известно, обе парашютистки прибыли из других городов, чтобы принять участие в организованном прыжке. Начало прыжка, в частности свободное падение, прошло без проблем. Обе участницы раскрыли парашюты на ожидаемой высоте.

Однако во время спуска, примерно на высоте 46 метров над землёй, женщины столкнулись. В результате их парашюты запутались, а сами парашютистки получили тяжелые травмы при падении на землю.

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В заведении отметили, что на данный момент нет никаких признаков неисправности оборудования.

После трагедии внимание привлек пост Джорджии Джин в блоге за 2015 год. В нём женщина рассказывала о трудностях в начале занятий парашютным спортом. Она трижды не смогла пройти первый уровень подготовки. По словам Джин, её инструктор даже говорил, что ей не следует заниматься прыжками с парашютом.

Женщина признавалась, что боялась стать "бомбой замедленного действия", которая в любой момент может взорваться из-за собственных ограничений и страхов.

"Независимо от того, был ли прав мой инструктор насчёт ограничений моего тела и разума, я смогла их преодолеть", — писала она.

Несмотря на первоначальные трудности, Джин продолжила заниматься парашютным спортом и впоследствии участвовала в соревнованиях. В 2024 году она завоевала бронзовую медаль в смешанной дисциплине.

Напомним, экстремалы из Германии Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили рекорд — мужчины прошли по слаклайну между воздушными шарами на высоте почти 2,5 километра.

Издание Фокус сообщило о неудачной посадке 31-летнего менеджера Кирка Трейнора из Мидлсбро. В момент свободного падения он потерял контроль над парашютом и упал на землю.