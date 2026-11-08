Мала моторошне передчуття: у США загинула парашутистка, яка пророчила смерть у небі

У Південній Каліфорнії дві ліцензовані парашутистки загинули внаслідок зіткнення під час стрибка з парашутом. Після трагедії з'ясувалося, що одна з жінок раніше писала про страх перед небезпекою цього виду спорту та власні сумніви щодо здатності безпечно стрибати.

Загиблими виявилися 56-річна Джорджія Джин із Південної Дакоти та 29-річна Леві Піментель з Іллінойсу. Трагедія сталася у п'ятницю, 6 листопада, на майданчику Skydive Elsinore поблизу озера Елсінор, повідомляє UNILAD.

Обох жінок із тяжкими травмами доправили до лікарні, де згодом вони померли.

Як столо відомо, обидві парашутистки прибули з інших міст, щоб взяти участь в організованому стрибку. Початок стрибка, зокрема вільне падіння, минув без проблем. Обидві учасниці розкрили парашути на очікуваній висоті.

Однак під час спуску, приблизно за 46 метрів над землею, жінки зіткнулися. Унаслідок цього їхні парашути заплуталися, а самі парашутистки отримали критичні травми під час падіння на землю.

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У закладі зазначили, що наразі немає жодних ознак несправності обладнання.

Після трагедії увагу привернув допис Джорджії Джин у блозі за 2015 рік. У ньому жінка розповідала про труднощі на початку занять парашутним спортом. Вона тричі не змогла скласти перший рівень підготовки. За словами Джин, її інструктор навіть говорив, що вона не повинна займатися стрибками з парашутом.

Жінка зізнавалася, що боялася стати "бомбою уповільненої дії", яка може будь-якої миті вибухнути через власні обмеження та страхи.

"Незалежно від того, чи мав мій інструктор рацію щодо обмежень мого тіла та розуму, я змогла їх подолати", — писала вона.

Попри початкові труднощі, Джин продовжила займатися парашутним спортом і згодом брала участь у змаганнях. У 2024 році вона здобула бронзову медаль у змішаній дисципліні.

Нагадаємо, екстремали з Німеччини Фріді Кюне і Лукас Ірмлер встановили рекорд — чоловіки пройшлися слеклайном між повітряними кулями на висоті майже 2,5 кілометрів.

Фокус писав про невдале приземлення 31-річного менеджера Кірка Трейнора з Мідлсбро. У момент вільного падіння він втратив контроль над парашутом і впав на землю.