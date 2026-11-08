Подземные церкви, отели и дома: что известно о необычном подземном городе с тысячами жителей

Город Кубер-Пети в Австралии отличается одной интересной особенностью. Он известен не только своими богатыми месторождениями камня под названием опал, но и подземным миром.

Именно так местные жители спасаются от невыносимой жары. Ведь температура в городе может подниматься выше 48 °C в пик летних месяцев, что делает жизнь для 2000 человек практически невозможной, пишет The Sun.

Чтобы справиться с невыносимой жарой, местные жители живут глубоко под землёй — в туннелях находятся пещерные церкви, подземные бары и светящееся в темноте поле для гольфа.

Опал

Сам город расположен на севере Южной Австралии, примерно в 1600 километрах от столицы Канберры. Кубер-Педи — это традиционный шахтёрский городок.

Как жители Австралии спасаются от жары и ищут опал

Все подземные здания в городе должны быть заглублены как минимум на четыре метра, чтобы предотвратить обрушение их крыш.

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Подземные дома оснащены всеми удобствами традиционного домашнего хозяйства, включая доступ к Интернету, электричество и водоснабжение — при этом самый глубокий участок находится на глубине 8 метров.

Дома из песчаника высечены прямо на склонах холмов и поддерживают идеальную естественную температуру от 19 °C до 25 °C круглый год.

Несмотря на недостаток солнечного света, эта подземная цивилизация привыкла к этим условиям.

Некоторые здания удивительно просторны, и жители могут расширить свою собственность, глубже раскапывая песчаник, хотя любые раскопки связаны с поиском драгоценного опала.

Один местный шахтер нашел драгоценные камни, пытаясь построить дополнительную спальню, что заставило его отказаться от первоначальных планов и копать в другом месте.

Но после того, как он неоднократно находил опал в разных частях скалы, его скромная пристройка к дому превратилась в просторный дом из десяти комнат.

Помимо возможности укрыться от жары, главным преимуществом жизни под землей являются деньги.

По данным ABC, недавно на аукционе трёхкомнатный дом в Кубер-Педи был продан примерно за 36 тысяч долларов.

38-летняя Сабрина Тройзи променяла немецкий город Штутгарт на жизнь в австралийской пустыне. В 2013 году она вместе с мужем Ником и их двумя детьми, 14-летним Томасом и 13-летней Лией, переехала сюда.

Сабрина с мужем в гостиной своего подземного дома Фото: Скриншот

Их подземный дом, зарытый на четыре метра под скалами, обошёлся всего в 176 тысяч долларов. Теперь женщина может похвастаться двумя гостиными, двумя ванными комнатами и даже бассейном. А сама Сабрина работает на опаловой шахте и в музее Умуны.

Но под землей в городе находятся не только дома, но и церкви, музеи, магазины и отели, высеченные в песчанике. А также казино, парикмахерские и салоны красоты.

Подземный отель

Сербская православная церковь является одной из самых выдающихся достопримечательностей города, с религиозной резьбой и витражами в её скальном интерьере.

Вместо этого туристы могут насладиться пятизвездочным отдыхом без вида на пейзаж в отеле Desert Cave, где бары встроены в песчаник, а также есть бар, ресторан, бильярдная и сувенирный магазин.

Но одна из самых уникальных достопримечательностей Кубер-Педи находится на территории, где игроки в гольф научились играть в этот вид спорта без травы.

Городское поле для гольфа в основном состоит из песка и гравия, а игроки берут с собой небольшие кусочки искусственного газона, чтобы обеспечить подходящую поверхность для своих ударов.

А когда жара становится слишком сильной, игроки в гольф могут заменить свои обычные мячи на светящиеся в темноте и играть после захода солнца.

Кубер-Педи имеет собственный небольшой аэропорт с герметичной взлетно-посадочной полосой, что обеспечивает важное транспортное сообщение для общины, окруженной сотнями миль пустыни.

Что известно о городе Кубер-Педи

История города началась в 1915 году, когда подросток по имени Уилли Хатчинсон наткнулся на драгоценный опал, ища воду вместе с золотоискателями своего отца.

Исследователи отправились в этот регион в надежде разбогатеть, но обнаружили, что суровые условия затрудняли выживание в глубинке. Ведь удушающая жара, нехватка воды и рои мух делали жизнь почти невыносимой.

Поэтому первые поселенцы начали вырубать укрытия в земле, а солдаты, вернувшиеся из окопов Первой мировой войны, позже помогли освоить этот необычный подземный образ жизни.

К концу 1960-х годов шахтеры со всей Европы переезжали в Кубер-Педи, создав многокультурное сообщество, жителей которого объединяла перспектива найти драгоценные камни.

И хотя такие необычные находки случаются редко, возможность наткнуться на целое состояние продолжает привлекать в город охотников за сокровищами.

В отличие от золота или алмазов, месторождения драгоценного опала, как известно, предсказать сложно, а это означает, что даже опытные старатели не могут быть уверены, где находится следующий ценный пласт.

Подземный город Кубер-Педи Фото: The Sun

Некоторые драгоценные камни находятся всего в нескольких сантиметрах под поверхностью, тогда как другие — среди куч выброшенной породы, оставленной шахтерами.

Однако поиски сокровищ оставили Кубер-Педи довольно опасное наследие, а именно тысячи заброшенных шахтных туннелей, разбросанных по окружающему ландшафту.

Но задолго до прибытия шахтеров пустыня выглядела совсем иначе. Около 120 миллионов лет назад значительная часть региона была покрыта внутренним морем.

На протяжении миллионов лет геологические процессы способствовали образованию месторождений опала, которыми сейчас славится Кубер-Педи, причём некоторые древние ракушки и морские окаменелости сохранились в этом драгоценном камне.

Но сегодня пустыня создает другие проблемы для жителей. Дело в том, что здесь мало осадков. Город получает воду из подземных источников, расположенных примерно в 24 километрах.

Зато зимой температура здесь может опускаться почти до нуля.

И хотя многие жители проводят значительную часть времени под землей, предметы первой необходимости всё равно приходится выносить на поверхность, поскольку супермаркеты и другие магазины города находятся над землёй.

Но сочетание доступного подземного жилья, сплочённого сообщества и постоянной возможности находить ценные окалины до сих пор побуждает целые поколения людей жить в этом городке.

Напомним, что британец Филип Поли, чья деятельность охватывает высокоуровневый концептуальный дизайн, футуризм и операционную устойчивость, убеждён, что пришло время создавать системы с замкнутым циклом.

Кроме того, пятеро человек были найдены живыми после того, как целую неделю ждали помощи в затопленной пещере в Лаосе.