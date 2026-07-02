Людям придется жить под землей: эксперт по вопросам Судного дня объяснил, почему это уже не фантастика

Британец Филип Поли, чья деятельность охватывает высокоуровневый концептуальный дизайн, футуризм и операционную устойчивость, убеждён, что пришло время создавать системы с замкнутым циклом.

По его мнению, лучший шанс для человечества, страдающего от экстремальной жары и других природных катаклизмов, выжить — в огромных, самодостаточных подземных средах обитания, способных выдержать удары астероидов, ядерную войну, климатический коллапс и т. д., пишет Daily Express

Люди живут на Земле в экстремальных условиях

Ранние концепции Филиппа Поли, такие как подводная среда обитания Sub-Biosphere 2, были посвящены изучению самостоятельной жизни в экстремальных условиях. Теперь специалист сосредоточился на наземных подземных хранилищах, которые в скором времени могут превратиться в физические бункеры, поддерживающие человеческую жизнь на протяжении многих лет без пополнения запасов.

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Британец Филип Поли выступает за строительство подземных бункеров Фото: Из открытых источников

Нынешняя жара, являющаяся частью тенденции к усилению экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, подчеркивает важность его идеи. Филипп видит, что сама Земля начинает напоминать те враждебные условия, которые люди представляют себе на Марсе.

"Изменение климата — это самая большая угроза, с которой когда-либо сталкивалось человечество, самая большая угроза нашей цивилизации. Её уникальность заключается в том, что это не разовое событие, а медленный, сложный кризис, который подрывает основы, от которых зависит всё остальное: еда, вода, стабильные общества", — говорит он.

В эпоху роста глобальных рисков — геополитической напряжённости, потенциальных пандемий и космических угроз — подземные жилища специалиста представляют собой "критически важную национальную инфраструктуру", а не маргинальное средство выживания.

Существующие прецеденты включают военные бункеры, антарктические исследовательские станции и экипажи подводных лодок, которые месяцами находятся в герметичных системах. По его словам, следует масштабировать эти системы на более длительный период времени и для большего числа людей, одновременно достигая подлинной самодостаточности.

Вот как он объясняет переход от цифрового проектирования к строительству таких хранилищ.

В Великобритании призывают строить подземные бункеры Фото: Скриншот

"Ближе, чем думает большинство людей. Уже есть реальные примеры герметичных подземных сред, поддерживающих человеческую жизнь… Технология существует. Сейчас мы работаем над расширением этих возможностей: продлением срока существования, увеличением количества людей, которых может поддерживать среда обитания, и превращением систем в по-настоящему самодостаточные, а не зависимые от пополнения запасов", — рассказал он.

По его словам, такие хранилища могут появиться в течение десятилетия при условии достаточных инвестиций. Инженерные проблемы, связанные с рециркуляцией воды, производством кислорода и вертикальным земледелием, можно решить, настаивает г-н Поли. Но главным препятствием является человеческая психология.

"Сохранение психологической целостности людей на протяжении многих лет заключения, в условиях изоляции от естественного света, открытого пространства и ритмов внешнего мира, представляет собой гораздо более сложную проблему". Его решение включает увлекательный искусственный интеллект и расширенную реальность, разработанные не только для развлечения, но и для развития чувства принадлежности, связи и цели. Если ваша среда обитания позволяет людям дышать, но в то же время ломает их психику, она провалилась. "Эти две вещи неразделимы", — сказал он.

Первый наземный подход к космосу

Филип Поли связывает свою идею с дискуссией о Марсе, утверждая, что совершенствование замкнутого жизненного цикла на Земле имеет важное значение перед любым выходом за пределы планеты.

"Мы летим на Марс не ради экспериментов. Мы летим на Марс, чтобы выжить. Сделать это правильно на Земле — это не обходной путь, это единственный разумный путь, на мой взгляд, и я хотел бы услышать мнение Илона Маска по этому поводу", — сказал он.

Такая прагматичная позиция рассматривает подземные бункеры как мост, а не как путь к отступлению. Технологии, разработанные для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям — экстремальная переработка и вертикальное земледелие — могут быть немедленно развернуты на поверхности для решения текущих кризисов.

Замкнутые экосистемы, системы на основе дополненной реальности и циклическое производство представляют собой "огромный новый рубеж", который заряжает энергией, а не пугает следующее поколение.

"Молодые люди, с которыми я общаюсь, не боятся этих идей. Они вдохновляют их своей энергией. Они хотят решать сложные проблемы, а это одни из самых сложных и важных проблем, с которыми сталкивается наша цивилизация", — считает он.

По словам специалистов, основное препятствие для строительства таких объектов носит не технологический, а общественный характер.

"Самое большое препятствие — это не технология, а консенсус. Инженерные решения либо уже существуют, либо вполне достижимы. Не хватает общественной воли и поддержки. Самое большое препятствие сейчас — убедить людей, что это не научная фантастика. Это критически важная национальная инфраструктура", — говорит он.

По его мнению, уже сегодня Великобритания страдает от жары, а влияние климата будет только усиливаться. Поэтому он считает, что вместо того, чтобы возлагать все надежды на многопланетное будущее, люди должны сначала обеспечить устойчивость родной планеты — под землей, если понадобится.

А строительство этих гигантских бункеров — это высший проявление изобретательности и оптимизма перед лицом экзистенциальных угроз. При наличии политической воли и инвестиций подземные миры, которые он проектирует, могут превратиться из концепции в краеугольный камень выживания человечества.

Напомним, что укреплённые комнаты-убежища, построенные для предотвращения похищений и краж, теперь используются самыми богатыми жителями ОАЭ в качестве бункеров, пока Иран продолжает атаковать страны Персидского залива с помощью дронов и ракет.

Также на юге Австралии находится городок Кубер-Педи, где из-за аномальной жары люди были вынуждены переселиться в подземные дома. Когда на поверхности стало слишком жарко, целые семьи переселились в глубокие бунгало без окон. Люди обустроили полноценные гостиные, кухни, спальни, в которых наслаждаются прохладой и всеми удобствами цивилизации, пока снаружи палит солнце.