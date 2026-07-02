Людям доведеться жити під землею: експерт з питань Судного дня пояснив, чому це вже не фантастика

Британець Філіп Полі, чия робота охоплює високорівневий концептуальний дизайн, футуризм та операційну стійкість, переконує, що час будувати системи із замкнутим циклом.

На його думку, що найкращий шанс людства, яке потерпає від екстримальної спеки та інших катаклізмів природи, вижити лежить у величезних, самодостатніх підземних середовищах існування, здатних витримувати удари астероїдів, ядерну війну, кліматичний колапс тощо, пише Daily Express

Люди живуть на Землі в екстремальних умовах

Ранні концепції Філіпа Полі, такі як підводне середовище існування Sub-Biosphere 2, досліджували самостійне життя в екстремальних умовах. Тепер фахівець зосередився на наземних підземних сховищах, які незабаром можуть стати фізичними бункерами, що підтримують людське життя протягом багатьох років без поповнення запасів.

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Британець Філіп Полі виступає за будівництво підземниї бункерів Фото: З відкритих джерел

Поточна спека, яка є частиною тенденції посилення екстремальних погодних умов, пов'язаних зі зміною клімату, підкреслює його важливість його ідеї. Філіп бачить, що сама Земля починає нагадувати ворожі умови, які люди уявляють на Марсі.

"Зміна клімату — це найбільша загроза, з якою коли-небудь стикалося людство, найбільша загроза нашій цивілізації. Унікальною небезпекою її робить те, що це не одноразова подія, а повільна, складна криза, яка розмиває основи, від яких залежить усе інше: їжа, вода, стабільні суспільства", — каже він.

В епоху зростання глобальних ризиків — геополітичної напруженості, потенційних пандемій та космічних загроз — підземні місця проживання фахівця представляють собою "критично важливу національну інфраструктуру", а не маргінальний виживальник.

Існуючі прецеденти включають військові бункери, антарктичні дослідницькі станції та екіпажі підводних човнів, які місяцями перебувають у герметичних системах. За його словами, варто масштабувати ці системи на довший період часу та для більшої популяції, одночасно досягаючи справжньої самодостатності.

Ось як він пояснює перехід від цифрового дизайну до будівництва таких сховищ.

У Британії закликають будувати підземні бункери Фото: Скріншот

"Ближче, ніж більшість людей усвідомлює. Вже є реальні приклади герметичних підземних середовищ, що підтримують людське життя… Технологія існує. Зараз ми працюємо над масштабуванням цих можливостей: продовженням терміну існування, збільшенням кількості людей, яких може підтримувати середовище існування, та перетворенням систем на справді самодостатні, а не залежні від поповнення запасів", — розповів він.

За його словами, такі сховища можуть з'явитися протягом десятиліття за умови достатніх інвестицій. Інженерні проблеми, пов'язані з рециркуляцією води, виробництвом кисню та вертикальним землеробством, можна вирішити, наполягає пан Полі. Але головною перешкодою є ​​людська психологія.

"Збереження психологічно цілісності людей протягом років ув’язнення, відрізаних від природного світла, відкритого простору та ритмів зовнішнього світу, є набагато складнішою проблемою". Його рішення включає захопливий штучний інтелект та розширену реальність, розроблені не лише для розваги, а й для розвитку відчуття місця, зв’язку та мети. Якщо ваше середовище існування дозволяє людям дихати, але водночас ламає їх психіку, воно зазнало невдачі. Ці дві речі нероздільні", — сказав він.

Перший наземний підхід до космосу

Філіп Полі пов'язує свою ідею з дискусією щодо Марса, стверджуючи, що вдосконалення замкнутого циклу життя на Землі є важливим перед будь-яким стрибком за межі планети.

"Ми не летимо на Марс для експериментів. Ми летимо на Марс, щоб вижити. Зробити це правильно на Землі — це не обхідний шлях, це єдиний розумний шлях, на мою думку, і я хотів би почути думку Ілона Маска з цього приводу", — сказав він.

Така прагматична позиція позиціонує підземні бункери як міст, а не шлях до відступу. Технології, розроблені для стійкості до стихійних лих — екстремальна переробка та вертикальне землеробство — можуть бути негайно розгорнуті на поверхні для вирішення поточних криз.

Замкнуті середовища існування, системи на основі доповненої реальності та циклічне виробництво представляють собою "величезний новий рубіж", який заряджає енергією, а не лякає наступне покоління.

"Молоді люди, з якими я спілкуюся, не лякаються цих ідей. Вони надихають їх енергією. Вони хочуть вирішувати складні проблеми, а це одні з найскладніших і найважливіших проблем, з якими стикається наша цивілізація", — вважає він.

За словами фахівці, основна перешкода для будівництва таких об'єктів є не технологічною, а суспільною.

"Найбільша перешкода — це не технологія, а консенсус. Інженерні рішення або існують, або знаходяться в межах досяжності. Бракує громадської волі та підтримки. Найбільша перешкода зараз — переконати людей, що це не наукова фантастика. Це критично важлива національна інфраструктура", — каже він.

На його думкку, вже сьогодні Велика Британія охоплена спекою, а вплив клімату буде далі зростати. То він вважає, що замість того, щоб покладати всі надії на багатопланетне майбутнє, люди повинні спочатку забезпечити стійкість рідної планети — під землею, якщо необхідно.

А будівництво цих гігантських бункерів — це найвищий акт винахідливості та оптимізму перед обличчям екзистенційних загроз. За наявності політичної волі та інвестицій підземні світи, які він проектує, можуть перетворитися з концепції на наріжний камінь виживання людства.

Нагадаємо, що укріплені кімнати-сховища, побудовані для запобігання викраденням і крадіжкам, тепер використовуються найбагатшими жителями ОАЕ як бункери, поки Іран продовжує атакувати країни Перської затоки дронамі і ракетами.

Також на півдні Австралії розташоване містечко Кубер-Педі, в якому аномальна спека загнала людей у підземні будинки. Коли на поверхні стало надто гаряче, цілі родини переселились у глибокі бунгало без вікон. Люди влаштували повноцінні вітальні, кухні, спальні, у яких насолоджуються прохолодою та усім комфортом цивілізації, поки зовні пече сонце.