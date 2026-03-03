Найрозкішніші бункери Дубая: де мільярдери ховаються від атак Ірану

Укріплені кімнати-сховища, побудовані для запобігання викраденням і крадіжкам, тепер використовуються найбагатшими жителями ОАЕ як бункери, поки Іран продовжує атакувати країни Перської затоки дронамі і ракетами.

Ніхто з жителів Дубая не міг передбачити іранські авіаудари по найфешенебельнішому місту Об'єднаних Арабських Еміратів, що розпочалися 28 лютого, але це не означає, що у них заздалегідь не було зарезервованого безпечного місця для укриття, зазначає Daily Mail.

Багатство цього міста настільки велике, що в багатьох розкішних будинках, де проживають мільярдери-підприємці, впливові особи та іноземці, до стандартної комплектації входять сховища, кімнати безпеки та укріплені підвали — найчастіше за мільйони доларів.

Цілком імовірно, що до цих вихідних багато хто з цих бункерів ніколи не використовували за призначенням, враховуючи низький рівень насильницьких злочинів у Дубаї, де навіть за дрібні крадіжки передбачені суворі покарання.

Але все змінилося минулої суботи, коли аеропорт Дубая і розкішні готелі Fairmont The Palm і Burj al Arab зазнали раптового нападу, внаслідок чого в місті почалися пожежі.

Запобіжні заходи, яких вживають у житлових районах для захисту від серйозних злочинів проти заможних осіб, як-от викрадення або збройні напади, раптово стали особливо актуальними, особливо у світлі можливого збільшення кількості нападів на ОАЕ найближчими днями.

Палац Забіль, де проживають правителі Дубая — сім'я Аль-Мактум, — як повідомляється, має кілька безпечних кімнат і власне окреме джерело електроживлення, що може забезпечити їхню безпеку протягом кількох тижнів.

Великий палацовий комплекс може стати мішенню для іранських атак у разі подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході, проте шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум з Емірату зберігає оптимізм щодо можливих ударів: цього тижня його сфотографували на фото, як він прогулюється торговим центром Dubai Mall.

Зірка серіалу Netflix "Dubai Bling" Ібрагім Аль Самаді, статки якого оцінюють у 38 мільйонів фунтів стерлінгів, підтвердив, що ховається від авіаударів у своєму підвальному спортзалі. А колишній гравець "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердинанд розповів, як він, його дружина Кейт і троє їхніх дітей ночували в підвалі з тренажерами, поки все стрясалося від вибухів.

Ібрагім Аль Самаді, як і більшість багатіїв, ховається від взрівов у спортзалі Фото: Скриншот

В інших районах Дубая, у більшості найвідоміших приватних резиденцій, рівень безпеки також перебуває на високому рівні.

Один із найдорожчих об'єктів нерухомості в місті, Мармуровий палац, розташований у престижному районі Емірейтс-Хіллз, проданий минулого року за 86 мільйонів фунтів стерлінгів, також, як вважають, оснащений декількома захищеними від вибуху кімнатами і приватною електропідстанцією.

Компанія Argus Security, розташована в торговому центрі в Дубаї, створює на замовлення вибухозахищені сейфи і "секретні" кімнати для елітних будинків, призначені для укриття від насильницьких нападів, зокрема із застосуванням автоматичної зброї. Тепер такі приміщення можуть також слугувати притулком від ракетних і безпілотних атак Ірану.

Для тих, у кого немає вбудованих бункерів, тим пропонують перечікувати атаки на найнижчих поверхах елітних багатоповерхівок, де зазвичай розташований спортзал.

Туристів відправляли в кімнати без вікон у готелях, або на парковки.

Нагадаємо, тим часом багато багатіїв витрачають сотні тисяч доларів, щоб виїхати до Саудівської Аравії, бо звідти поки що можливо полетіти літаком.

І знаменитий футболіст Кріштіану Роналду найімовірніше вже покинув Ер-Ріяд. Його чорний приватний літак полетів із Саудівської Аравії до Іспанії.