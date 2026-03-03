Налякали обстріли: літак Кріштіану Роналду покинув Саудівську Аравію

Приватний літак футбольної суперзірки вартістю 61 мільйон євро покинув Близький Схід і вирушив до Мадрида після атаки безпілотника на посольство США в Ер-Ріяді.

Ер-Ріяд, де 41-річний Роналду живе зі своєю партнеркою Джорджиною Родрігес і п'ятьма дітьми, став мішенню іранських атак у відповідь на хвилю нападів з боку США та Ізраїлю, що почалася 28 лютого. І тепер літак Кріштіану спішно полетів до Європи. Хто був на борту — невідомо, повідомляє Daily Mail.

Чорний літак Роналду полетів до Іспанії

Посольство США в столиці Саудівської Аравії зазнало атаки двох безпілотників протягом ночі, а іранські державні ЗМІ заявили, що в Бахрейні також було зруйновано командно-штабну будівлю.

Іноземні громадяни масово залишають Близький Схід, і в інтернеті з'явилися подробиці про літак Роналду, що прямував до Мадрида.

Згідно з даними системи відстеження рейсів, літак Bombardier Global Express здійснив майже семигодинний переліт до іспанської столиці.

Літак Роналду спішно полетів до Іспанії з Ер-Ріяда Літак Роналду спішно полетів до Іспанії з Ер-Ріяда

Розкішний приватний літак вилетів о 20:00 за саудівським часом і прибув близько 1:00 за іспанським часом. Літак Кріштіану Роналду пролетів над Єгиптом і Середземним морем перед прибуттям до Іспанії.

Раніше Держдепартамент США закликав американців покинути більш ніж десяток країн Близького Сходу через загрози безпеці.

У 2024 році Роналду продав літак Gulfstream G200, який він придбав за 16 мільйонів фунтів стерлінгів 2015 року, і витратився на новий реактивний літак Bombardier Global Express 6500 вартістю в неймовірні 61 мільйон євро.

Повністю чорна модель вміщує до 15 пасажирів і містить кілька різних приміщень, зокрема зону відпочинку зі столами і диванами, люкс із двоспальним ліжком і окрему душову зону. Літак Роналду прикрашений його логотипом і його силуетом, що зображує забитий ним гол. Найчастіше розкішним лайнером користувалася Джорджина Родрігес, яка тільки минулого тижня літала в Мілан.

Роналду, який заробляє астрономічні 488 000 фунтів стерлінгів на день у клубі "Аль-Наср" у саудівській Професійній лізі, зараз лікується від травми.

Роналду і Джорджина могли покинути Ер-Ріяд

28 лютого під час перемоги "Аль-Насра" над "Аль-Фах'єю" з рахунком 3:1 він був змушений залишити поле, і тепер є побоювання з приводу серйозності м'язової травми, з огляду на наближення чемпіонату світу. А тим часом матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів Азії між "Аль-Насром" і "Аль-Васлом" було відкладено через ескалацію насильства на Близькому Сході.

Ізраїль і США здійснили спільні атаки на Іран, унаслідок яких було вбито верховного лідера Алі Хаменеї.

Іран завдав ударів у відповідь по всьому регіону, і наразі шість американських військовослужбовців загинули, ще 18 дістали поранення.

2 березня президент США Дональд Трамп похвалився "практично необмеженими запасами" зброї в Америки, але водночас не відкинув можливості проведення наземної операції в Ірані.

А тим часом з Близького Сходу тікає не тільки Кріштіану Роналду. Мільярдери платять нечувані 350 тисяч доларів, щоб дістатися Саудівської Аравії і вилетіти звідти на приватному літаку. Ер-Ріяд поки що не закрив небо.