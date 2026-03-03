Напугали обстрелы: самолет Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию

Частный самолет футбольной суперзвезды стоимостью 61 миллион евро покинул Ближний Восток и отправился в Мадрид после атаки беспилотника на посольство США в Эр-Рияде.

Эр-Рияд, где 41-летний Роналду живет со своей партнершей Джорджиной Родригес и пятью детьми, стал мишенью иранских атак в ответ на волну нападений со стороны США и Израиля, начавшуюся в 28 февраля. И теперь самолет Криштиану спешно улетел в Европу. Кто был на борту – неизвестно, сообщает Daily Mail.

Черный самолет Роналду улетел в Испанию

Посольство США в столице Саудовской Аравии подверглось атаке двух беспилотников в течение ночи, а иранские государственные СМИ заявили, что в Бахрейне также было разрушено командно-штабное здание.

Иностранные граждане массово покидают Ближний Восток, и в интернете появились подробности о самолете Роналду, направлявшемся в Мадрид.

Согласно данным системы отслеживания рейсов, самолет Bombardier Global Express совершил почти семичасовой перелет в испанскую столицу.

Роскошный частный самолет вылетел в 20:00 по саудовскому времени и прибыл около 1:00 по испанскому времени. Самолет Криштиану Роналду пролетел над Египтом и Средиземным морем перед прибытием в Испанию.

Ранее Госдепартамент США призвал американцев покинуть более чем десяток стран Ближнего Востока из-за угроз безопасности.

В 2024 году Роналду продал самолет Gulfstream G200, который он приобрел за 16 миллионов фунтов стерлингов в 2015 году, и потратился на новый реактивный самолет Bombardier Global Express 6500 стоимостью в невероятные 61 миллион евро.

Полностью черная модель вмещает до 15 пассажиров и включает в себя несколько различных помещений, в том числе зону отдыха со столами и диванами, люкс с двуспальной кроватью и отдельную душевую зону. Самолет Роналду украшен его логотипом и его силуэтом, изображающим забитый им гол. Чаще всего роскошным лайнером пользовалась Джорджина Родригес, которая только на прошло неделе летала в Милан.

Роналду, зарабатывающий астрономические 488 000 фунтов стерлингов в день в клубе "Аль-Наср" в саудовской Профессиональной лиге, сейчас лечится от травмы.

Роналду и ДЖорджина могли покинуть Эр-Рияд

28 февраля во время победы "Аль-Насра" над "Аль-Фахьей" со счетом 3:1 он был вынужден покинуть поле, и теперь есть опасения по поводу серьезности мышечной травмы, учитывая приближающийся чемпионат мира. А тем временем матч четвертьфинала Лиги чемпионов Азии между "Аль-Насром" и "Аль-Васлом" был отложен из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке.

Израиль и США предприняли совместные атаки на Иран, в результате которых был убит верховный лидер Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по всему региону, и на данный момент шесть американских военнослужащих погибли, еще 18 получили ранения.

2 марта президент США Дональд Трамп похвастался "практически неограниченными запасами" оружия у Америки, но при этом не исключил возможность проведения наземной операции в Иране.

А тем временем с Ближнего Востока бежит не только Криштиану Роналду. Миллиардеры платят баснословные 350 тысяч долларов, чтобы добраться до Саудовской Аравии и вылететь оттуда на частном самолете. Эр-Рияд пока еще не закрыл небо.