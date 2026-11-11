Венецию заполонили крысы после запуска системы защиты от наводнений: что пошло не так

Венецию заполонили тысячи крыс после того, как новая система защиты от наводнений вызвала побочный эффект.

Чиновники потратили около 6,79 миллиарда долларов США на строительство массивного барьера MOSE, предназначенного для защиты города от повышения уровня моря и разрушительных штормовых волн, пишет издание The Sun.

Хотя массивные морские ворота успешно защищают площади и переулки Венеции от затопления, они непреднамеренно привели к росту популяции крыс в городе.

На протяжении веков паводковые воды регулярно затопляли город, смывая подземные гнезда молодых крыс, прежде чем те успевали размножиться.

Но теперь колонии крыс, обитающие в городской канализации, остаются сухими, что положит конец многовековому естественному контролю численности грызунов в городе.

Видео дня

"Мы заметили явное увеличение количества грызунов в городе. Раньше, когда приток превышал определенный порог, вода доходила до канализации. Взрослые особи могли спастись, но молодняк тонул", — сказал газете Филиппо Ронкали, технический менеджер компании по борьбе с вредителями.

Сообщается, что самки крыс обычно рожают от пяти до семи раз в год, в среднем от восьми до десяти крысят. А молодые крысы могут начать размножаться уже в пятинедельном возрасте, а это означает, что одна пара крыс может произвести на свет тысячи потомков всего за год, если их не контролировать.

Несмотря на их большое количество, крысы по-прежнему занимают особое место в истории Венеции.

По традиции ежегодный карнавал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, начинается с гигантской копии крысы на борту гондолы, которая проплывает по городским каналам.

Фигурка крысы — давний символ карнавала, который проходит каждый год.

В свою очередь, барьер MOSE, названный в честь библейского Моисея, разделил Красное море и состоит из рядов мобильных ворот, установленных на морском дне, которые можно поднять, чтобы отгородить Венецианскую лагуну от Адриатического моря во время высоких приливов.

Новые шлюзы спасли Венецию от наводнений, но помогли выжить крысам Фото: Фото взяты из открытых источников

В течение двух лет после первого подъема шлюзов система MOSE сработала 49 раз.

Решение об установке барьеров было принято в 2020 году после сильного наводнения, произошедшего в 2019 году. Тогда вода затопила более трёх четвертей города, унеся жизни двух человек и нанеся ущерб на сотни миллионов евро.

Напомним, что исследования показывают: каждый год уровень воды в Венецианской лагуне повышается на 0,5 см, а, по прогнозам экспертов, Венеция может оказаться под водой к 2150 году.

Кроме того, в 16-секундном ролике Эрен Леннокс обращает внимание на повреждённые постоянными наводнениями стены домов и грязную воду вокруг гондолы.