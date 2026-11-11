Венецію заполонили щури після запуску системи захисту від повеней: що пішло не так

Венецію заполонили тисячі щурів після того, як нова система захисту від повені спричинила побічний ефект.

Чиновники витратили близько 6,79 мільярда доларів США на зведення масивного бар'єру MOSE, призначеного для захисту міста від підвищення рівня моря та руйнівних штормових хвиль, пише виданння The Sun.

Хоча масивні морські ворота успішно оберігають площі та провулки Венеції від затоплення, вони випадково спровокували зростання популяції щурів у місті.

Протягом століть паводкові води регулярно затоплювали місто, змиваючи підземні гнізда молодих щурів, перш ніж вони встигали розмножуватися.

Але тепер колонії щурів, що живуть у міській каналізації, залишаються сухими, що покладає край багатовіковому природному контролю популяції гризунів у місті.

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"Ми побачили явне збільшення кількості гризунів у місті. У минулому, коли приплив перевищував певний поріг, вода досягала каналізації. Дорослі особини могли втекти, але молодняк тонув", — сказав газеті Філіппо Ронкалі, технічний менеджер компанії з боротьби зі шкідниками.

Повідомляється, що самки щурів зазвичай народжують від п'яти до семи разів на рік, в середньому від восьми до десяти щуренят. А молоді щури можуть почати розмножуватися вже у п'ятитижневому віці, а це означає, що одна пара щурів може привести тисячі нащадків лише за рік, якщо їх не контролювати.

Незважаючи на наплив, щури все ще займають особливе місце в історії Венеції.

За традицією, щорічний карнавал, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розпочинається з гігантської копії пацюка на борту гондоли, яка проходить міськими каналами.

Фігурка пацюка є давнім символом карнавалу, який відбувається щороку.

Натомість бар'єр MOSE, названий на честь біблійного Мойсея, розділив Червоне море та складається з рядів мобільних воріт, встановлених на морському дні, які можна підняти, щоб відгородити Венеціанську лагуну від Адріатичного моря під час високих припливів.

Нові шлюзи врятували Венецію від затоплень, але допомогли вижити щурам Фото: Фото з відкритих джерел

Протягом двох років після першого підняття шлюзів, MOSE активувався — 49 разів.

Рішення про встановлення бар'єрів було прийнято у 2020 році після сильної повені, що сталася у 2019 році. Тоді вода затопила понад три чверті міста, забравши життя двох людей та завдавши збитків на сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, що дослідження показують, що щороку рівень води у Венеціанській лагуні зростає на 0,5 см, а за прогнозами експертів Венеція може опинитись під водою до 2150 року.

Також у 16-секундному ролику Ерен Леннокс звертає увагу на пошкоджені постійними повенями стіни будинків та брудну воду навколо гондоли.