"Что происходит?": сразу двое охранников потеряли сознание возле Елисейского дворца в присутствии Макрона (видео)

Двое солдат почетного караула внезапно потеряли сознание у входа в Елисейский дворец в Париже. Именно в этот момент мимо них проходил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Курьезный инцидент произошел в среду, 11 ноября, во время официального визита президента Словакии Петера Пеллегрини. Эммануэль Макрон принимал словацкого коллегу в своей резиденции в Париже, как вдруг двое охранников один за другим потеряли сознание. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

Оба служащих потеряли сознание буквально в нескольких шагах от главы государства. На кадрах, снятых представителями прессы, видно, как сначала один из охранников пошатнулся, опустил саблю, а затем упал на лестнице, ведущей к Елисейскому дворцу. Макрон и ещё несколько присутствующих сразу же подбежали к мужчине, помогая ему встать на ноги.

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В это время к зданию приближался Пеллегрини, и Макрон отошел на несколько шагов, чтобы поздороваться с ним. На этот раз снова потерял сознание гвардеец, но уже другой, и момент его падения остался за кадром прессы.

Кадры курьезного инцидента с охранниками в присутствии Макрона

На видеоролике было слышно, как сабля второго гвардейца упала на лестницу, и Эмманюэль Макрон отреагировал на это. Еще один из присутствовавших в тот момент воскликнул за кадром: "Да что, черт возьми, здесь происходит?".

После этого охранника эвакуировали сотрудники Елисейского дворца. Состояние обоих гвардейцев остается неизвестным, как и причины, по которым они внезапно потеряли сознание.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на кадры инцидента. Люди предполагают, что гвардейцы могли потерять сознание из-за обезвоживания, а также призвали запретить традицию гвардейцев стоять на страже в течение многих часов во время официальных мероприятий.

Напомним, что в октябре Эммануэля Макрона и его супругу Брижит "раскритиковали" после появления на концерте известной певицы Селин Дион.

Кроме того, ранее во Франции скончалась журналистка Наташа Рей, которая распространила скандальные слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.