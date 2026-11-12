"Що відбувається?": одразу двоє вартових знепритомніли біля Єлисейського палацу у присутності Макрона (відео)

Двоє солдатів почесної варти раптово втратили свідомість біля входу до Єлисейського палацу у Парижі. Саме у той час повз них проходив президент Франції Емманюель Макрон.

Курйозний інцидент трапився у середу, 11 листопада, під час офіційного візиту президента Словаччини Петера Пеллегріні. Емманюель Макрон приймав словацького колегу у стінах резиденції у Парижі, як раптом двоє вартових одне за одним впали без свідомості. Про це розповіла французька газета Le Parisien.

Обоє службовців втратили свідомість буквально за кілька кроків від лідера країни. На кадрах, які зафіксували представники преси, видно, як спершу один із вартових похитнувся, опустив шаблю, а тоді впав на сходах, що ведуть до Єлисейського палацу. Макрон та ще кілька присутніх осіб одразу ж підбігли до чоловіка, допомагаючи йому звестися на ноги.

Видео дня

У той час до будівлі наближався Пеллегріні й Макрон відійшов на кілька кроків, аби його привітати. Цього разу знову знепритомнів гвардієць, однак уже інший, і момент його падіння стався поза кадром преси.

Кадри курйозного інциденту з вартовими у присутності Макрона

На відеоролику було чутно, як шабля другого гвардійця впала на сходи, і Емманюель Макрон відреагував на це. Ще один із присутніх у той час вигукнув за кадром: "Та що, чорт забирай, тут відбувається?".

Після цього вартового евакуювали співробітники Єлисейського палацу. Стан обох гвардійців залишається невідомим, як і причини, чому раптом обидвоє втратили свідомість.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на кадри інциденту. Люди припускають, що вартові могли втратити свідомість через зневоднення, а також закликали заборонити традицію гвардійців стояти на варті упродовж багатьох годин під час офіційних заходів.

Нагадаємо, у жовтні Емманюеля Макрона і його дружину Бріжит "рознесли" після появи на концерті відомої співачки Селін Діон.

Також раніше у Франції померла журналістка Наташа Рей, яка поширила скандальні чутки про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком.