На тлі протестів: Еммануеля Макрона і Бріжит "рознесли" після появи на концерті

Французький президент Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит відвідав концерт відомої співачки Селін Діон. Так, у мережі сталося гучне обговорення: лідера розкритикували через відпочинок на тлі масових протестів в країні.

Відео, як родина Макронів розважалась на концерті, вже оприлюднили в мережі. Користувачі обурились поведінкою президента Франції та залишили безліч невдоволених коментарів.

Макрон втрапив у скандал

Так, папараці піймали на камеру, як французький президент Еммануель Макрон відвідав концерт співачки Селін Діон у Plenitude Arena в Парижі. Разом із лідером була його дружина Бріжит, яка весело підспівувала хіти виконавиці. Також на виступ завітали онуки зіркового подружжя.

Мережа вибухнула через те, що Макрон відвідав концерт, коли у Франції вже було відомо про майбутні протести. Користувачі дорікнули президенту за те, що він розважався, і назвали його поведінку недоречною.

Видео дня

"Нам кажуть зберігати спокій і йти на жертви… Тоді як інші просто відпочивають і насолоджуються концертом Селін Діон. Ми живемо не в одному й тому ж світі — проте саме від нашого світу постійно вимагають "затягнути паски"";

"Це колективна галюцинація?";

"У той час, як вся його країна стрімко котиться у прірву, він розважається на повну";

"Франція тоне! А наш дорогий президент надто зайнятий вечірками".

Масові протести у Франції – що відомо

17 жовтня у Франції сталася хвиля масових протестів і сутичок з поліцією. Демонстрації проти зростання вартості житла і поганих умов у школах супроводжувалися пожежами та мародерством.

Сам же президент країни Еммануель Макрон, коментуючи масові протести, заявив, що ті, хто пошкодив майно, напав на урядові установи та підприємства, а також розграбував міські ради, будуть притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до закону.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бріжит Макрон разом із чоловіком Еммануелем Макроном помітили на неофіційному побаченні під час концерту популярного гурту BTS. Відео з подією швидко поширилося в мережі, продемонструвавши яскраві емоції подружжя під час виступу.

Також Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит здійснили державний візит до Мадрида. Перша леді була в образі ніжно-рожевого кольору, що складався із сукні довжиною до колін і пальта в тон.

Крім того, 42-річна Тіфен Озьєр, донька Бріжит Макрон, офіційно підтвердила роман із 22-річним інструктором з кайтсерфінгу та студентом бізнес-школи Антуаном Лекомтом.