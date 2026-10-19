На фоне протестов: Эммануэля Макрона и Брижит "разнесли" после появления на концерте

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой Брижит посетил концерт известной певицы Селин Дион. Это вызвало бурное обсуждение в сети: лидера раскритиковали за то, что он отдыхал на фоне массовых протестов в стране.

Видео, на котором семья Макронов развлекалась на концерте, уже появилось в сети. Пользователи возмутились поведением президента Франции и оставили множество недовольных комментариев.

Макрон оказался в центре скандала

Так, папарацци запечатлели, как французский президент Эммануэль Макрон посетил концерт певицы Селин Дион в Plenitude Arena в Париже. Вместе с лидером была его супруга Брижит, которая весело подпевала хитам певицы. Также на выступление пришли внуки звездной пары.

В сети разразился скандал из-за того, что Макрон посетил концерт, хотя во Франции уже было известно о предстоящих протестах. Пользователи упрекнули президента в том, что он развлекался, и назвали его поведение неуместным.

Видео дня

"Нам говорят сохранять спокойствие и идти на жертвы… В то время как другие просто отдыхают и наслаждаются концертом Селин Дион. Мы живём не в одном и том же мире — однако именно от нашего мира постоянно требуют "затянуть пояса"";

"Это коллективная галлюцинация?";

"В то время как вся его страна стремительно катится в пропасть, он развлекается на полную";

"Франция тонет! А наш дорогой президент слишком занят вечеринками".

Массовые протесты во Франции — что известно

17 октября во Франции прошла волна массовых протестов и столкновений с полицией. Демонстрации против роста цен на жилье и плохих условий в школах сопровождались пожарами и мародерством.

Сам же президент страны Эммануэль Макрон, комментируя массовые протесты, заявил, что те, кто повредил имущество, напал на правительственные учреждения и предприятия, а также разграбил городские советы, будут привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Брижит Макрон вместе с мужем Эммануэлем Макроном были замечены на неофициальном свидании во время концерта популярной группы BTS. Видео с этого события быстро распространилось в сети, продемонстрировав яркие эмоции супругов во время выступления.

Также Макрон вместе со своей женой Брижит совершил государственный визит в Мадрид. Первая леди была одета в нежно-розовый наряд, состоящий из платья длиной до колен и пальто в тон.

Кроме того, 42-летняя Тифен Озьер, дочь Брижит Макрон, официально подтвердила роман с 22-летним инструктором по кайтсерфингу и студентом бизнес-школы Антуаном Лекомтом.