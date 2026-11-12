Длиннее "Титаника": легендарный американский лайнер пошел ко дну океана ради дайвинга

11 ноября исторический лайнер "Соединённые Штаты" был затоплен в океане у побережья Флориды, чтобы стать крупнейшим в мире искусственным рифом. Также будет построен музей в честь этого судна.

Исторический корабль под названием SS United States, который до сих пор удерживает мировой рекорд самого быстрого океанского лайнера, был затоплен в океане у побережья Флориды. После этого судно станет крупнейшим искусственным рифом в мире, пишет Associated Press.

По словам представителей округа Окалуса, штат Флорида, и организации SS United States Conservancy (SSUSC), корабль, значительно превосходящий по длине "Титаник", был построен более чем 3000 рабочими в Вирджинии в 1950—1951 годах. В 1952 году он служил в качестве пассажирского судна и вспомогательного судна ВМС, прежде чем был выведен из эксплуатации в 1969 году.

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На протяжении многих лет лайнер сменил нескольких владельцев и пережил несколько неудачных попыток реставрации, прежде чем простоял в доке Филадельфии почти три десятилетия. Корабль даже мог быть продан на металлолом, пока округ Окалуса не приобрел его в 2024 году.

В феврале корабль прошел подготовку к экологическим мероприятиям, чтобы обеспечить безопасное перемещение к месту своего нового нахождения на дне Мексиканского залива; в частности, с судна были удалены потенциально опасные предметы, сообщили чиновники округа.

По словам представителей округа Окалуса, стоимость проекта затопления и создания искусственного рифа составляет "лишь часть от сотен миллионов долларов, которые потребовались бы для полного восстановления судна".

Погружение транслировалось в прямом эфире на YouTube и осуществлялось через "отверстия в корпусе", чтобы обеспечить его опускание на дно океана в вертикальном положении, при этом взрывчатка не использовалась.

Затопление корабля в США

В свою очередь, общественная организация по охране памятников подала федеральный иск, пытаясь остановить затопление, но его заблокировал федеральный судья Флориды.

По словам представителей округа Окалуса, пока корабль будет лежать на дне Мексиканского залива, его наследие будет жить на суше, где в Дестине-Форт-Уолтон-Бич будет создан запланированный музей. Ведь организация по охране природы изъяла с корабля ряд крупных предметов для экспонирования в давно запланированном музее.

Также сообщается, что корабль "Соединённые Штаты" пересекал Атлантический океан более 800 раз, прежде чем выйти из эксплуатации в конце 60-х годов, собрав звездный список пассажиров, включая бывших президентов Джона Ф. Кеннеди и Билла Клинтона, а также голливудских звезд Грейс Келли и Элизабет Тейлор.

Теперь корабль превратится в искусственный риф у побережья Флориды, сообщил пресс-секретарь округа Ник Томечек.

"Мы стараемся стать лучшим местом для дайвинга в мире", — сказал Томечек.

Напомним, что команда водолазов из Плимута обнаружила немецкую подводную лодку, пропавшую без вести после того, как в июле 1944 года её потопил корабль Королевского флота HMS Balfour. Водолазная команда Gasperados, базирующаяся в Плимуте, обнаружила подводную лодку U-672 примерно в 32 км от Салкомба в Девоне на глубине около 70 м.

Кроме того, корабль "Благословение Бернтисленда" считался навсегда утраченным после того, как затонул почти 400 лет назад. Но современные технологии, возможно, позволили точно определить место его затопления.