Довший за "Титанік": легендарний американський лайнер пішов на дно океану заради дайвінгу

Історичний лайнер "Сполучені Штати" був затоплений в океані біля узбережжя Флориди, щоб стати найбільшим у світі штучним рифом 11 листопада. Також буде побудовано музей на честь судна.

Історичний корабель на ім'я SS United States, який досі утримує світовий рекорд найшвидшого океанського лайнера, був затоплений в океані біля узбережжя Флориди. Після цього судно стане найбільшим штучним рифом у світі, пише Associated Press.

За словами представників округу Окалуса, штат Флорида, та SS United States Conservancy (SSUSC), корабель, що значно довший за "Титанік" був побудований понад 3000 робітниками у Вірджинії у 1950 — 1951 роках. У 1952 році він служив як пасажирське судно і допоміжне судно ВМС, перш ніж був виведений з експлуатації в 1969 році.

Протягом багатьох років лайнер мав кількох власників і зазнав кількох невдалих спроб реставрації, перш ніж простояв у доці Філадельфії майже три десятиліття. Корабель навіть міг бути проданий на металобрухт, поки округ Окалуса не придбав його у 2024 році.

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У лютому корабель пройшов підготовку до екологічних заходів, щоб забезпечити безпечну подорож до свого нового місця проживання на дні Мексиканської затоки, зокрема з судна видалили потенційно небезпечні предмети, повідомили чиновники округу.

За словами представників округу Окалуса, вартість проекту затоплення та створення штучного рифу становить "лише частину від сотень мільйонів доларів, які знадобилися б для повного відновлення судна".

Затопляння транслювалося в прямому ефірі на YouTube і було здійснено через "розташовані отвори в корпусі", щоб забезпечити його приземлення на дно океану у вертикальному положенні, і при цьому не використовуватиметься вибухівка.

Затоплення корабля у США

Натомість громадська організація зі збереження пам'яток подала федеральний позов, намагаючись зупинити затоплення, але його заблокував федеральний суддя Флориди.

За словами представників округу Окалуса, поки корабель буде на дні Мексиканської затоки, його спадщина продовжиться на суші, де в Дестіні-Форт-Уолтон-Біч буде створено запланований музей. Адже організація з охорони природи вилучила з корабля низку великих предметів для демонстрації в давно запланованому музеї.

Також повідомляється, що корабель "Сполучені Штати" перетинав Атлантичний океан понад 800 разів, перш ніж вийти на пенсію наприкінці 60-х років, зібравши зірковий список пасажирів, включаючи колишніх президентів Джона Ф. Кеннеді та Білла Клінтона, а також голлівудських зірок Грейс Келлі та Елізабет Тейлор .

Тепер корабель перетвориться на штучний риф біля узбережжя Флориди, повідомив речника округ Ніка Томечека.

"Ми намагаємося бути найкращим місцем для дайвінгу у світі", — сказав Томечек.

Нагадаємо, що команда водолазів з Плімута знайшла німецький підводний човен, що зник безвісти після того, як його підбив корабель Королівського флоту HMS Balfour у липні 1944 року. Водолазна команда Gasperados, що базується в Плімуті, знайшла підводний човен U-672 приблизно за 32 км від Салкомба в Девоні на глибині близько 70 м.

Також корабель "Благословення Бернтісленда" вважався назавжди втраченим після того, як затонув майже 400 років тому. Але сучасні технології, можливо, дозволили точно визначити місце його затоплення.