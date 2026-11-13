Трамп с синяками говорил об "афганских джунглях" во время выступления: в США заговорили о его здоровье

В США вновь усомнились в когнитивном здоровье Дональда Трампа после того, как 80-летний политик запнулся во время речи, посвященной Дню ветеранов, и, казалось, потерял нить мысли.

Президент сделал новое странное заявление во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище, пишет Daily Star.

Во время выступления он рассказал историю о награждённом военном Райане Хендриксоне и изложил свою версию событий, что вызвало дискуссии среди критиков и пользователей социальных сетей.

Пытаясь описать инцидент, Трамп неоднократно делал паузы.

"В 2010 году "зелёный берет" Райан Хендриксон в три часа ночи вел свою команду через деревня, контролируемую Талибаном, в Афганистане, когда на него… наступил… враг. То есть он был… враг был повсюду вокруг него. Он совершил ошибку — ошибку, которую люди понимали, когда участвовали в сражениях, в джунглях. Он наступил на вражеские взрывные устройства. Их было много", — рассказывал Трамп.

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Выступление Трампа

Но на самом деле Хендриксон, прослуживший в армии более двух десятилетий и служивший в трёх родах войск, наступил на самодельное взрывное устройство, пытаясь спасти афганского солдата. Травма едва не стоила ему правой ноги.

После 28 операций военнослужащий полностью выздоровел, несколько раз возвращаясь в этот регион со своей командой спецназовцев, а затем написал книгу о своём опыте и основал международную благотворительную организацию по разминированию.

Пользователи социальных сетей быстро заметили ошибку в высказывании Трампа, указав на то, что в Афганистане нет джунглей.

Поделившись видеозаписью этого момента, опубликованной журналистом Аароном Рупаром, бывший сержант морской пехоты США Гаррисон Лансинг пошутил в социальных сетях:

"Ах да, знаменитые афганские джунгли", — так прокомментировал видео, опубликованное журналистом Аароном Рупаром, бывший сержант морской пехоты США Гаррисон Лансинг.

Географическая путаница Трампа вызвала новые вопросы относительно здоровья президента.

"Наблюдая, как его мозг зависает, перезагружается, зависает, перезагружается, запускается и снова перезагружается в режиме реального времени".

"Он читает с суфлера, и это по-прежнему словесный салат".

Во время просмотра его выступления внимательные зрители также заметили явный синяк на правой руке Трампа, который, по-видимому, был замаскирован макияжем. Подобные синяки замечались несколько раз.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил генеральному директору UFC Дэну Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. В качестве помощников политик хочет видеть различных бойцов единоборств.

Кроме того, первый брифинг новой пресс-секретаря президента Дональда Трампа Кэти Закарии, которую приняли на работу в октябре, длился всего 14 минут и ознаменовался конфузом.