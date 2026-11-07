"Дана, пожалуйста, прими эту работу": Трамп предложил главе UFC необычную должность

Президент США Дональд Трамп предложил генеральному директору UFC Дану Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. В качестве помощников политик хочет видеть различных бойцов единоборств.

Главному исполнительному директору Ultimate Fighting Championship Дане Уайт предложили должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом в соцсети Truth написал американский президент Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, жестокому бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов", — заявил политик.

Трамп также отметил, что попросил Уайта привезти с собой помощников, причем некоторые из них являются иностранцами.

Сообщение Дональда Трампа Сообщение Дональда Трампа

В частности, Трамп хочет видеть в Белом доме российских бойцов UFC Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, американского бойца ММА Джастина Гейджи и бойца UFC Дэниела Кормье, а также бразильскую спортсменку Аманду Нуньес и первую в истории США олимпийская чемпионку по дзюдо Кайлы Харрисон.

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"Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от сумасшедших левых", — заявил Трамп, призвав Дану, который помог организовать серию боев UFC на лужайке Белого дома в день 80-летия президента, принять эту работу.

В свою очередь Уайт уже отреагировал на предложение, опубликовав в сторис Instagram свою фотографию в зале для пресс-конференций с подписью: "Перейдем к следующей главе".

Дана Уайт откликнулся на предложение

При этом в другом сообщении Трамп написал, что приказал Министерству юстиции начать расследование против демократов в связи с заявлениями от их представителей, что они проведут расследование деятельности ряда должностных лиц администрации Трампа. Подобные угрозы глава Белого дома назвал "преступлением".

Напомним, первый брифинг нового пресс-секретаря президента Дональда Трампа Кэти Закарии, которую взяли на работу в октябре, длился всего 14 минут и отметился конфузом.

На своей должности спикер главы Белого дома проработала пять дней.