"Дана, будь ласка, прийми цю роботу": Трамп запропонував голові UFC незвичайну посаду

Президент США Дональд Трамп запропонував генеральному директору UFC Дану Вайту обійняти посаду прес-секретаря Білого дому. У якості помічників політик хоче бачити різних бійців єдиноборств.

Головному виконавчому директору Ultimate Fighting Championship Дані Вайту запропонували посаду прес-секретаря Білого дому. Про це у соцмережі Truth написав американський президент Дональд Трамп.

"Я радий повідомити, що великому Дані Вайту, безжальному бійцю та воїну, запропонували посаду прес-секретаря Сполучених Штатів", — заявив політик.

Трамп також зазначив, що попросив Вайта привезти з собою помічників, причому деякі з них — іноземці.

Повідомлення Дональда Трампа Повідомлення Дональда Трампа

Зокрема, Трамп хоче бачити в Білому домі російських бійців UFC Іслама Махачева та Хабіба Нурмагомедова, американського бійця ММА Джастіна Гейджі та бійця UFC Деніела Корм’є, а також бразильську спортсменку Аманду Нуньєс і першу в історії США олімпійську чемпіонку з дзюдо Кайлу Гаррісон.

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"Нам потрібні ці люди, щоб захистити нас від божевільних лівих", — заявив Трамп, закликавши Дану, який допоміг організувати серію поєдинків UFC на галявині Білого дому в день 80-річчя президента, прийняти цю пропозицію.

У свою чергу, Вайт уже відреагував на пропозицію, опублікувавши у сторісах Instagram свою фотографію в залі для прес-конференцій із підписом: "Перейдемо до наступного розділу".

Дана Вайт відреагував на пропозицію

При цьому в іншому дописі Трамп написав, що наказав Міністерству юстиції розпочати розслідування проти демократів у зв’язку із заявами їхніх представників про те, що вони проведуть розслідування діяльності низки посадових осіб адміністрації Трампа. Подібні погрози глава Білого дому назвав "злочином".

Нагадаємо, що перший брифінг нової прес-секретарки президента Дональда Трампа Кеті Закарії, яку прийняли на роботу в жовтні, тривав усього 14 хвилин і відзначився конфузом.

На цій посаді речниця глави Білого дому пропрацювала п’ять днів.