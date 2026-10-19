Пресс-секретаршу Трампа высмеяли в сети после пяти дней работы (видео)

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария проработала на этой должности всего пять дней. Сам президент Дональд Трамп опроверг информацию об увольнении, заявив, что просто порекомендовал девушке покинуть этот пост.

Дебют Кэти состоялся 13 октября. Во время своего выступления она по ошибке назвала своего мужа "моим президентом". Брифинг длился всего 14 минут и запомнился конфузом. Из-за этого Закарию высмеяли в сети и сняли пародии на неё. Подробнее — расскажет Фокус.

Скандальный брифинг Кэти Закарии

Кэти Закария впервые провела брифинг в Белом доме в качестве пресс-секретаря Дональда Трампа 13 октября. Выступление длилось всего 14 минут.

Отвечая на один из вопросов, Закария случайно перепутала своего мужа с Трампом.

"Мысль о том, что я не буду проводить вечера со своими детьми, совершенно неприемлема, поэтому мой президент… э-э, извините, мой муж находится здесь…", — сказала Кэти.

Видео дня

Кроме того, в ходе выступления пресс-секретарь Трампа хвалила "энергичного президента" и заявляла о "рекордной посещаемости" его митингов. Отмечается, что это был один из самых коротких брифингов за последнее десятилетие.

16 октября стало известно об увольнении Кэти Захарии. Она проработала на посту пресс-секретаря президента США всего пять дней.

По информации инсайдеров, Трамп лично уволил Кэти, но сам лидер США заявил, что просто порекомендовал девушке покинуть эту должность, ведь "журналисты над ней издевались".

Как выглядит Кэти Закария Фото: Білий дім

В сети высмеяли Закарию

Волнение и конфузы во время выступления пресс-секретаря Трампа стали бурно обсуждаться не только в Вашингтоне, но и в сети. Некоторые обратили внимание на нервозность Кэти, а некоторые — вообще назвали её поведение "катастрофическим".

Американцы уже успели снять пародии на выступление Закарии и опубликовали их в сети. Они высмеяли поведение девушки, её смех и "некомпетентность".

В комментариях под видео пишут, что пародии сняты очень метко. Люди шутят, что речь Кэти напоминает выступление "крутой девчонки" из старшей школы на выпускном.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кэти Закария провела свой первый брифинг в Белом доме, вызвав удивление и беспокойство по поводу своей компетентности. Она вышла на трибуну примерно через 10 минут после запланированного времени начала.

В сети активно обсуждают новую дипломатку в команде американского президента Дональда Трампа. 78-летняя Барбара Торнхилл возглавила комитет по борьбе с торговлей людьми в Государственном департаменте США.

Кроме того, в сети бурно обсуждают женщину в красном наряде, которая присутствовала в Овальном кабинете рядом с президентом США Дональдом Трампом. Её необычная внешность и поведение сильно напугали людей.