Прессекретарку Трампа висміяли у мережі після п'яти днів кар'єри (відео)

Нова прессекретарка Білого дому Кеті Закарія пропрацювала лише п’ять днів на посаді. Сам президент Дональд Трамп заперечив звільнення, бо заявив, що просто рекомендував дівчині залишити цей пост.

Дебют Кеті відбувся 13 жовтня. Під час свого виступу вона помилково назвала свого чоловіка "мій президент". Брифінг тривав усього 14 хвилин і відзначився конфузом. Через це Закарію висміяли у мережі та зняли пародії на неї. Детальніше – розповість Фокус.

Скандальний брифінг Кеті Закарії

Кеті Закарія вперше дала брифінг у Білому домі на посаді прессекретарки Дональда Трампа 13 жовтня. Виступ тривав лише 14 хвилин.

Відповідаючи на одне із запитань, Закарія випадково переплутала свого чоловіка з Трампом.

"Думка про те, що я не буду проводити вечори зі своїми дітьми, є абсолютно неприйнятною, тому мій президент… е-е, вибачте, мій чоловік перебуває тут…", — сказала Кеті.

Видео дня

Крім цього, протягом виступу прессекретарка Трампа вихваляла "енергійного президента" та заявляла про "рекордну відвідуваність" його мітингів. Зазначається, що це був один із найкоротших брифінгів за останнє десятиліття.

16 жовтня стало відомо про звільнення Кеті Захарії. Вона пропрацювала на посаді прессекретарки президента США всього п’ять днів.

За інформацією інсайдерів, Трамп особисто звільнив Кеті, але сам лідер США заявив, що просто рекомендував дівчині залишити цю посаду, адже "журналісти з неї знущались".

Як виглядає Кеті Закарія Фото: Білий дім

У мережі висміяли Закарію

Хвилювання та конфузи під час виступу прессекретарки Трампа бурхливо почали обговорювати не тільки у Вашингтоні, а й у мережі. Дехто звернув увагу на нервовість Кеті, а дехто — взагалі назвав її поведінку "катастрофічною".

Американці вже встигли зняти пародії на виступ Закарії і оприлюднили їх у мережі. Вони висміяли поведінку дівчини, її сміх та "некомпетентність".

У коментарях під відео пишуть, що пародії знято дуже влучно. Люди жартують, що промова Кеті нагадує виступ "крутої дівчини" зі старшої школи на випускному.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кеті Закарія провела свій перший брифінг у Білому домі, викликавши подив і занепокоєння щодо своєї компетентності. Вона підійшла до трибуни приблизно через 10 хвилин після запланованого часу початку.

Мережа гучно обговорює нову дипломатку у команді американського президента Дональда Трампа. 78-річна Барбара Торнхілл очолила комітет з боротьби з торгівлею людьми в Державному департаменті США.

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