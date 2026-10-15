Дипломатка з команди Трампа дуже змінилась після невдалих пластичних операцій (фото)

Мережа знову гучно обговорює нову дипломатку у команді американського президента Дональда Трампа. 78-річна Барбара Торнхілл очолила комітет з боротьби з торгівлею людьми в Державному департаменті США.

Користувачів мережі здивував зовнішній вигляд Торнхілл. Дехто навіть порівняв її з рептилоїдом. Що відомо про нову дипломатку у команді Трампа – розповість Фокус.

У мережі ажіотаж через Барбару Торнхілл

13 жовтня помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнс оприлюднив портрет Торнхілл та привітав її з новою посадою.

Після цього у мережі почали бурхливо обговорювати зовнішність Барбари через її незвичний макіяж та очі. Деякі користувачі навіть згадали теорію змови про рептилоїдів. Люди впевнені, що Торнхілл мала низку невдалих пластичних операцій.

У мережі ажіотаж через зовнішність Барбари Торнхілл Фото: Колаж: Фокус

"Ви ще відео з нею подивіться, вона блимає тільки одним оком. І це не невдала пластика, це велика кількість невдалих пластик. У неї обсесія на пластики";

"Мені спочатку здалось, що вона очі як можна широко відкрила для фото. Придивився. Мати Василева";

"Ладно пластика, а брови хто їй робив?";

"О, ще один рептилоїд";

"У них там усі жертви пластичних хірургів?";

"Жінка-вогонь, особливо брови, а взагалі, де вони беруть цих рептілоїдів?".

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Що відомо про Барбару Торнхілл

Раніше Торнхілл була керівницею компанії з дизайну інтер’єрів Impact Design у Лос-Анджелесі. Вона працювала з благодійними організаціями, які допомагають дітям і родинам, що пережили насильство.

Крім цього, Барбара була секретаркою ради Children’s Institute of Los Angeles та очолювала збір коштів як президентка The Colleagues.

Дональд Трамп узяв її на посаду у травні 2026 року. Цікаво, що ще раніше американський президент пропонував Торнхілл посаду посолки США в Сінгапурі.

Як раніше виглядала Барбара Торнхілл Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Прессекретарка Кеті Закарія провела свій перший брифінг у Білому домі 13 жовтня, викликавши подив і занепокоєння щодо своєї компетентності.

У мережі бурхливо обговорюють жінку у червоному вбранні, яка була присутня в Овальному кабінеті біля президента США Дональда Трампа. Її незвичайна зовнішність та поведінка неабияк налякала людей.

Крім того, президент США Дональд Трамп вкотре потрапив у центр гучного обговорення. Під час мітингу в Огайо він розповів, як розглядав тіло сенатора Джона Хастеда.