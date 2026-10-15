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Дипломатка з команди Трампа дуже змінилась після невдалих пластичних операцій (фото)

Жінка із команди Трампа Барбара Торнхілл
Барбара Торнхілл | Фото: Білий дім

Мережа знову гучно обговорює нову дипломатку у команді американського президента Дональда Трампа. 78-річна Барбара Торнхілл очолила комітет з боротьби з торгівлею людьми в Державному департаменті США.

Користувачів мережі здивував зовнішній вигляд Торнхілл. Дехто навіть порівняв її з рептилоїдом. Що відомо про нову дипломатку у команді Трампа – розповість Фокус.

У мережі ажіотаж через Барбару Торнхілл

13 жовтня помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнс оприлюднив портрет Торнхілл та привітав її з новою посадою.

Після цього у мережі почали бурхливо обговорювати зовнішність Барбари через її незвичний макіяж та очі. Деякі користувачі навіть згадали теорію змови про рептилоїдів. Люди впевнені, що Торнхілл мала низку невдалих пластичних операцій.

Обговорення зовнішності Барбари Торнхілл
У мережі ажіотаж через зовнішність Барбари Торнхілл
Фото: Колаж: Фокус
  • "Ви ще відео з нею подивіться, вона блимає тільки одним оком. І це не невдала пластика, це велика кількість невдалих пластик. У неї обсесія на пластики";
  • "Мені спочатку здалось, що вона очі як можна широко відкрила для фото. Придивився. Мати Василева";
  • "Ладно пластика, а брови хто їй робив?";
  • "О, ще один рептилоїд";
  • "У них там усі жертви пластичних хірургів?";
  • "Жінка-вогонь, особливо брови, а взагалі, де вони беруть цих рептілоїдів?".
Видео дня
Барбара Торнхілл
Реакція мережі на Барбару Торнхілл
Фото: Threads
Барбара Торнхілл
Реакція мережі на Барбару Торнхілл
Фото: Threads
Барбара Торнхілл
Реакція мережі на Барбару Торнхілл
Фото: Threads
Барбара Торнхілл
Реакція мережі на Барбару Торнхілл
Фото: Threads
Барбара Торнхілл
Реакція мережі на Барбару Торнхілл
Фото: Threads
Барбара Торнхілл
Барбара Торнхілл
Барбара Торнхілл
Барбара Торнхілл
Барбара Торнхілл

Що відомо про Барбару Торнхілл

Раніше Торнхілл була керівницею компанії з дизайну інтер’єрів Impact Design у Лос-Анджелесі. Вона працювала з благодійними організаціями, які допомагають дітям і родинам, що пережили насильство.

Крім цього, Барбара була секретаркою ради Children’s Institute of Los Angeles та очолювала збір коштів як президентка The Colleagues.

Дональд Трамп узяв її на посаду у травні 2026 року. Цікаво, що ще раніше американський президент пропонував Торнхілл посаду посолки США в Сінгапурі.

Барбара Торнхілл до змін на обличчі
Як раніше виглядала Барбара Торнхілл
Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, президент США Дональд Трамп вкотре потрапив у центр гучного обговорення. Під час мітингу в Огайо він розповів, як розглядав тіло сенатора Джона Хастеда.