Дипломат из команды Трампа очень изменилась после неудачных пластических операций (фото)
В сети вновь активно обсуждают новую дипломатку в команде американского президента Дональда Трампа. 78-летняя Барбара Торнхилл возглавила комитет по борьбе с торговлей людьми в Государственном департаменте США.
Пользователей сети удивил внешний вид Торнхилл. Некоторые даже сравнили её с рептилоидом. Что известно о новой дипломатке в команде Трампа — расскажет Фокус.
В сети разгорается ажиотаж вокруг Барбары Торнхилл
13 октября помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс обнародовал портрет Торнхилл и поздравил её с новой должностью.
После этого в сети начали бурно обсуждать внешность Барбары из-за её необычного макияжа и глаз. Некоторые пользователи даже вспомнили теорию заговора о рептилоидах. Люди уверены, что Торнхилл перенесла ряд неудачных пластических операций.
- "Посмотрите ещё видео с ней, она моргает только одним глазом. И это не одна неудачная пластическая операция, а целый ряд неудачных операций. У неё настоящая одержимость пластикой";
- "Мне сначала показалось, что она глаза как можно шире открыла для фото. Присмотрелся. Мать Василева";
- "Ладно, пластика, а брови кто ей делал?";
- "О, ещё один рептилоид";
- "У них там все жертвы пластических хирургов?";
- "Женщина-огонь, особенно брови, а вообще, где они берут этих рептилоидов?".
Что известно о Барбаре Торнхилл
Ранее Торнхилл возглавляла компанию по дизайну интерьеров Impact Design в Лос-Анджелесе. Она сотрудничала с благотворительными организациями, помогающими детям и семьям, пережившим насилие.
Кроме того, Барбара была секретарём совета Children’s Institute of Los Angeles и возглавляла сбор средств в качестве президента организации The Colleagues.
Дональд Трамп назначил её на эту должность в мае 2026 года. Интересно, что ещё раньше американский президент предлагал Торнхилл должность посла США в Сингапуре.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Пресс-секретарь Кэти Закария провела свой первый брифинг в Белом доме 13 октября, вызвав удивление и беспокойство по поводу своей компетентности.
- В сети бурно обсуждают женщину в красном наряде, которая присутствовала в Овальном кабинете рядом с президентом США Дональдом Трампом. Её необычная внешность и поведение немало напугали людей.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громких обсуждений. Во время митинга в Огайо он рассказал, как рассматривал тело сенатора Джона Хастеда.