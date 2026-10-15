UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Дипломат из команды Трампа очень изменилась после неудачных пластических операций (фото)

Женщина из команды Трампа Барбара Торнхилл
Барбара Торнхилл | Фото: Білий дім

В сети вновь активно обсуждают новую дипломатку в команде американского президента Дональда Трампа. 78-летняя Барбара Торнхилл возглавила комитет по борьбе с торговлей людьми в Государственном департаменте США.

Пользователей сети удивил внешний вид Торнхилл. Некоторые даже сравнили её с рептилоидом. Что известно о новой дипломатке в команде Трампа — расскажет Фокус.

В сети разгорается ажиотаж вокруг Барбары Торнхилл

13 октября помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс обнародовал портрет Торнхилл и поздравил её с новой должностью.

После этого в сети начали бурно обсуждать внешность Барбары из-за её необычного макияжа и глаз. Некоторые пользователи даже вспомнили теорию заговора о рептилоидах. Люди уверены, что Торнхилл перенесла ряд неудачных пластических операций.

Обсуждение внешности Барбары Торнхилл
В сети разгорелся ажиотаж из-за внешности Барбары Торнхилл
Фото: Коллаж: Фокус
  • "Посмотрите ещё видео с ней, она моргает только одним глазом. И это не одна неудачная пластическая операция, а целый ряд неудачных операций. У неё настоящая одержимость пластикой";
  • "Мне сначала показалось, что она глаза как можно шире открыла для фото. Присмотрелся. Мать Василева";
  • "Ладно, пластика, а брови кто ей делал?";
  • "О, ещё один рептилоид";
  • "У них там все жертвы пластических хирургов?";
  • "Женщина-огонь, особенно брови, а вообще, где они берут этих рептилоидов?".
Видео дня
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Фото: Threads
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Фото: Threads
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Фото: Threads
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Фото: Threads
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Фото: Threads
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл
Реакция сети на Барбару Торнхилл

Что известно о Барбаре Торнхилл

Ранее Торнхилл возглавляла компанию по дизайну интерьеров Impact Design в Лос-Анджелесе. Она сотрудничала с благотворительными организациями, помогающими детям и семьям, пережившим насилие.

Кроме того, Барбара была секретарём совета Children’s Institute of Los Angeles и возглавляла сбор средств в качестве президента организации The Colleagues.

Дональд Трамп назначил её на эту должность в мае 2026 года. Интересно, что ещё раньше американский президент предлагал Торнхилл должность посла США в Сингапуре.

Барбара Торнхилл до изменений на лице
Как выглядела Барбара Торнхилл раньше
Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громких обсуждений. Во время митинга в Огайо он рассказал, как рассматривал тело сенатора Джона Хастеда.