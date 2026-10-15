Дипломат из команды Трампа очень изменилась после неудачных пластических операций (фото)

В сети вновь активно обсуждают новую дипломатку в команде американского президента Дональда Трампа. 78-летняя Барбара Торнхилл возглавила комитет по борьбе с торговлей людьми в Государственном департаменте США.

Пользователей сети удивил внешний вид Торнхилл. Некоторые даже сравнили её с рептилоидом. Что известно о новой дипломатке в команде Трампа — расскажет Фокус.

В сети разгорается ажиотаж вокруг Барбары Торнхилл

13 октября помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс обнародовал портрет Торнхилл и поздравил её с новой должностью.

После этого в сети начали бурно обсуждать внешность Барбары из-за её необычного макияжа и глаз. Некоторые пользователи даже вспомнили теорию заговора о рептилоидах. Люди уверены, что Торнхилл перенесла ряд неудачных пластических операций.

В сети разгорелся ажиотаж из-за внешности Барбары Торнхилл Фото: Коллаж: Фокус

"Посмотрите ещё видео с ней, она моргает только одним глазом. И это не одна неудачная пластическая операция, а целый ряд неудачных операций. У неё настоящая одержимость пластикой";

"Мне сначала показалось, что она глаза как можно шире открыла для фото. Присмотрелся. Мать Василева";

"Ладно, пластика, а брови кто ей делал?";

"О, ещё один рептилоид";

"У них там все жертвы пластических хирургов?";

"Женщина-огонь, особенно брови, а вообще, где они берут этих рептилоидов?".

Видео дня

Реакция сети на Барбару Торнхилл Фото: Threads Реакция сети на Барбару Торнхилл Фото: Threads Реакция сети на Барбару Торнхилл Фото: Threads Реакция сети на Барбару Торнхилл Фото: Threads Реакция сети на Барбару Торнхилл Фото: Threads

Что известно о Барбаре Торнхилл

Ранее Торнхилл возглавляла компанию по дизайну интерьеров Impact Design в Лос-Анджелесе. Она сотрудничала с благотворительными организациями, помогающими детям и семьям, пережившим насилие.

Кроме того, Барбара была секретарём совета Children’s Institute of Los Angeles и возглавляла сбор средств в качестве президента организации The Colleagues.

Дональд Трамп назначил её на эту должность в мае 2026 года. Интересно, что ещё раньше американский президент предлагал Торнхилл должность посла США в Сингапуре.

Как выглядела Барбара Торнхилл раньше Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пресс-секретарь Кэти Закария провела свой первый брифинг в Белом доме 13 октября, вызвав удивление и беспокойство по поводу своей компетентности.

В сети бурно обсуждают женщину в красном наряде, которая присутствовала в Овальном кабинете рядом с президентом США Дональдом Трампом. Её необычная внешность и поведение немало напугали людей.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громких обсуждений. Во время митинга в Огайо он рассказал, как рассматривал тело сенатора Джона Хастеда.