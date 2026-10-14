Эксперты по языку тела разгадали тайный знак новой пресс-секретаря Трампа (видео)

Пресс-секретарь Кэти Закария провела свой первый брифинг в Белом доме во вторник, 13 октября, вызвав удивление и беспокойство по поводу своей компетентности.

Закария вышла на трибуну примерно через 10 минут после запланированного времени начала и в течение восьмиминутного вступительного слова в основном читала текст из заранее подготовленного сценария, лишь изредка поднимая глаза на журналистов, чтобы улыбнуться. Об этом пишет Huff Post.

Эксперты описали поведение Кэти Закарии

Сьюзан Константин, эксперт по языку тела, отметила, что Закарии, по всей видимости, не хватало "уверенности, выдержки и авторитетной манеры поведения, которые ожидаются от пресс-секретаря президента".

Закария ответила лишь на три вопроса — от журналистов Breitbart, Fox News и Daily Mail — и покинула трибуну примерно через 14 минут. Хотя брифинги и пресс-конференции Белого дома не имеют четко определенной продолжительности, это выступление было необычно коротким, отметил Мэтью Эшбо-Соха, профессор политологии Университета Северного Техаса. Обычно такие брифинги длятся от 25 минут до часа.

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Главной новостью брифинга стало подтверждение того, что администрация Трампа попросила посла США в Греции Кимберли Гилфойл уйти в отставку.

Пользователи сети обратили внимание на момент, когда на вопрос, прекратили ли США делиться разведывательными данными с Украиной, Закария ответила, что ей "придётся вернуться к этому вопросу позже".

О назначении Закарии новой пресс-секретарью Белого дома объявили в пятницу; она сменила Кэролайн Ливитт, которая покинула эту должность в августе и перешла на работу на телеканал Fox News. До этого Закария занимала должность старшего советника по вопросам коммуникаций в социальной сети Трампа Truth Social, а до этого — в течение февраля и марта — недолгое время работала пресс-секретарём Министерства внутренней безопасности.

Кэти Закария

"Я благодарна за возможность работать пресс-секретарём президента Трампа и буду добросовестно и эффективно продвигать его успешный политический курс", — отметила Закария.

Закария выглядела очень взволнованной

"Её нервная улыбка, частые взгляды в пол и неуверенная манера говорить свидетельствовали скорее о дискомфорте, чем об уверенности и авторитетности, — заметила Константина. — Несоответствие между её словами и невербальным поведением создавало впечатление неуверенности и недостаточной подготовки".

Одним из проявлений этого несоответствия были моменты, когда она отрывала взгляд от текста и улыбалась, рассказала исследовательница поведения Эбби Мароньо.

Кэти Закария

"Продолжительность и интенсивность этой улыбки часто не соответствовали эмоциональному содержанию сказанного, из-за чего она выглядела неестественной, — пояснила Мароньо. — Это воспринимается как попытка произвести определенное впечатление: она произносит речь и в то же время заметно переживает о том, как выглядит в глазах аудитории".

Причиной может быть волнение и осознание Закарией того, что она находится не просто перед камерой, а в прямом эфире.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кэти Закария во время своего первого брифинга сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки Кимберли Гилфойл с поста американского посла в Греции.

Сын Трампа вернул российскому олигарху деньги, потраченные на его скандальную свадьбу.

Новая пресс-секретарь Закария опозорилась уже на первом брифинге.