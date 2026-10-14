Читці мови тіла розгадали таємний знак нової речниці Трампа (відео)

Прессекретарка Кеті Закарія провела свій перший брифінг у Білому домі у вівторок, 13 жовтня, викликавши подив і занепокоєння щодо своєї компетентності.

Закарія підійшла до трибуни приблизно через 10 хвилин після запланованого часу початку і протягом восьмихвилинного вступного слова переважно читала текст з підготовленого сценарію, лише зрідка підводячи очі на журналістів, щоб усміхнутися. Про це пише Huff Post.

Експерти описали поведінку Кеті Закарії

Сьюзен Константин, експертка з мови тіла, зазначила, що Закарії, схоже, бракувало "впевненості, витримки та авторитетної манери триматися, які очікуються від речника президента".

Закарія відповіла лише на три запитання — від журналістів Breitbart, Fox News і Daily Mail — і залишила трибуну приблизно через 14 хвилин. Хоча брифінги та пресконференції Білого дому не мають чітко визначеної тривалості, цей виступ був незвично коротким, зауважив Метью Ешбо-Соха, професор політології Університету Північного Техасу. Зазвичай такі брифінги тривають від 25 хвилин до години.

Видео дня

Головною новиною брифінгу стало підтвердження того, що адміністрація Трампа попросила посла США в Греції Кімберлі Гілфойл піти у відставку.

Користувачі мережі звернули увагу на момент, коли на запитання, чи припинили США ділитися розвідувальними даними з Україною, Закарія відповіла, що їй "потрібно буде повернутися до цього питання пізніше".

Про призначення Закарії новою прессекретаркою Білого дому оголосили в п’ятницю; вона замінила Керолайн Лівітт, яка залишила цю посаду в серпні й перейшла працювати на телеканал Fox News. До цього Закарія обіймала посаду старшої радниці з питань комунікацій у соціальній мережі Трампа Truth Social, а перед тим — протягом лютого й березня — короткий час працювала речницею Міністерства внутрішньої безпеки.

Кеті Закарія

"Я вдячна за можливість працювати прессекретаркою президента Трампа й сумлінно та ефективно просуватиму його успішний політичний курс", — зазначила Закарія.

Закарія виглядала дуже схвильованою

"Її нервова усмішка, часті погляди додолу та невпевнена манера говорити свідчили радше про дискомфорт, ніж про впевненість і авторитетність, — зауважила Константин. — Невідповідність між її словами та невербальною поведінкою справляла враження невпевненості й недостатньої підготовки".

Одним із проявів цієї невідповідності були моменти, коли вона відривала погляд від тексту й усміхалася, розповіла дослідниця поведінки Еббі Мароньо.

Кеті Закарія

"Час і інтенсивність цієї усмішки часто не відповідали емоційному змісту сказаного, через що вона виглядала неприродною, — пояснила Мароньо. — Це сприймається як спроба справити певне враження: вона виголошує промову й водночас помітно переймається тим, як виглядає в очах аудиторії".

Причиною може бути хвилювання та усвідомлення Закарією того, що вона перебуває не просто перед камерою, а в прямому ефірі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кеті Закарія під час свого першого брифінгу повідомила, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнення Кімберлі Гілфойл з посади американського посла в Греції.

Син Трампа повернув російському олігарху гроші, витрачені на його скандальне весілля.

Нова прессекретарка Закарія зганьбилася вже на першому брифінгу.