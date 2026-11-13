Трамп із синцями казав про "афганські джунглі" під час промови: у США заговорили про його здоров'я

У США знову поставили під сумнів когнітивне здоров'я Дональда Трампа після того, як 80-річний політик запинався під час промови до Дня ветеранів і, здавалося, втратив хід думок.

Президент зробив нову дивну заяву під час виступу на Арлінгтонському національному кладовищі, пише Daily Star.

Під час виступу він розповідав історію нагородженого військового Раяна Хендріксона і озвучив свою версію, що викликало дискусії серед критиків та користувачів соціальних мереж.

Намагаючись описати інцидент, Трамп неодноразово робив паузи.

"У 2010 році зелений берет Раян Хендріксон о третій годині ночі вів свою команду через село, яке контролював Талібан, в Афганістані, коли на нього… наступив… ворог. Тобто, він був… ворог був повсюди навколо нього. Він зробив помилку — помилку, яку люди зрозуміли, коли були в битвах, у джунглях. Він наступив на ворожу вибухівку. Багато з них", — розповідав Трамп.

Видео дня

Виступ Трампа

Але насправді, Хендріксон, який був військовим понад два десятиліття та служив у трьох родах військ, наступив на саморобний вибуховий пристрій, намагаючись врятувати афганського солдата. Травма мало не коштувала йому правої ноги.

Після 28 операцій військовослужбовець повністю одужав, кілька разів повертаючись до регіону зі своєю командою спецпризначенців, перш ніж пізніше написати книгу про свій досвід та заснувати всесвітню благодійну організацію з розмінування.

Користувачі соціальних мереж швидко помітили помилку в розповіді Трампа, вказавши на те, що в Афганістані немає джунглів.

Ділячись відеозаписом цього моменту, опублікованим журналістом Аароном Рупаром, колишній сержант морської піхоти США Гаррісон Лансінг пожартував у соціальних мережах:

"Ах так, знамениті афганські джунглі", — поділився відео, що опублікував журналіст Аарон Рупар, колишній сержант морської піхоти США Гаррісон Лансінг.

Географічна плутанина Трампа викликав нові питання щодо здоров'я президента.

"Спостерігаючи, як його мозок зависає, перезавантажується, зависає, перезавантажується, запускається і знову перезавантажується в режимі реального часу".

"Він читає з суфлера, і це все ще словесний салат".

ПІд час стеження за його промовою пильні глядачі також помітили явний синець на правій руці Трампа, який, здавалося, був покритий макіяжем. Подібні синці були помічені кілька разів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запропонував генеральному директору UFC Дану Вайту обійняти посаду прес-секретаря Білого дому. У якості помічників політик хоче бачити різних бійців єдиноборств.

Також перший брифінг нової прес-секретарки президента Дональда Трампа Кеті Закарії, яку прийняли на роботу в жовтні, тривав усього 14 хвилин і відзначився конфузом.