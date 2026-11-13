Таксист взял с пассажира 140 тысяч за поездку из Сум в Львов: теперь эту поездку расследует полиция

Водитель такси в Сумах согласился за 40 тысяч гривен отвезти пассажира во Львов, но списал с его карты "Баников" целых 140 тысяч гривен.

Инцидент произошел 4 октября возле железнодорожного вокзала в Сумах. Об этом говорится в постановлении Самборского городского районного суда от 4 ноября, сообщает Lviv Media.

На вокзале один из пассажиров подошёл к местному таксисту и спросил, сможет ли тот отвезти его во Львов и сколько будет стоить эта услуга. Водитель согласился сделать это за 40 тысяч гривен.

В результате пассажир согласился передать водителю свой телефон и банковскую карту для оплаты услуги. Тогда таксист, воспользовавшись ситуацией, несколько раз брал телефон у пассажира и переводил себе деньги.

Как выяснилось уже по прибытии, вместо 40 тысяч гривен, о которых пассажир договорился с водителем, таксист перечислил себе 140 тысяч гривен.

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Тогда обманутый мужчина обратился в полицию. К сожалению, он не запомнил ни номерных знаков автомобиля, ни личных данных таксиста.

В настоящее время ведётся расследование дела о предполагаемом мошенничестве.

Напомним, что 37-летняя бразильянка Аманда Мария Соуза де Оливейра прожила в этой семье в течение 14 месяцев, выдавая себя за 12-летнего ребенка, прежде чем её афера была раскрыта.

Кроме того, 69-летний итальянец Франко Малоссо "фон Розенфранц" оказался за решеткой за мошенничество после того, как на протяжении многих лет водил туристов в поддельный амфитеатр.