Таксист узяв із пасажира 140 тисяч за дорогу із Сум до Львова: тепер поїздку розслідує поліція

Водій таксі у Сумах погодився за 40 тисяч гривень довести пасажира до Львова, але списав з його баніківської карти аж 140 тисяч гривень.

Інцидент стався 4 жовтня біля залізничного вокзалу в Сумах Про це йдеться в ухвалі Самбірського міськрайонного суду від 4 листопада, повідомляє Lviv Media.

На вокзалі один із пасажирів підійшов до місцевого таксиста та запитав, чи зможе той відвезти його до Львова та скільки ця послуга буде вартувати. Водій погодився це зробити за 40 тисяч гривень.

Відтак, пасажир для оплати послуги погодився дати водієві свій телефон та банківську картку. Тоді таксист, скориставшись ситуацією, кілька разів брав телефон у пасажира й переводив собі кошти.

Як зʼясувалось уже по приїзді, замість 40 тисяч гривень про які пасажир домовився з водієм, таксист переказав собі 140 тисяч гривень.

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Тоді ошуканий чоловік звернувся до поліції. На жаль, він не запам'ятав ані номерних знаків автомобіля, ані особистих даних таксиста.

Наразі триває розслідування справи щодо ймовірного шахрайства.

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