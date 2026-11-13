"Биг-Бен и Жигуль": в центре Лондона заметили раритетный автомобиль из Франковщины (видео)

В Лондоне возле знаменитого Биг-Бена заметили автомобиль "Жигули" с украинскими номерными знаками Ивано-Франковской области.

На видео водитель, узнавший "копейку" из Украины, откровенно заявил, что потрясён. Кадры с автомобилем появились в Telegram-канале "Ивано-Франковск 24/7".

"Биг-Бен" и "Жигули". Я в шоке", — прокомментировал он.

"Жигули" в Лондоне

Необычное появление советского автомобиля с украинскими номерами на фоне одной из самых известных достопримечательностей столицы Великобритании привлекло внимание пользователей социальных сетей.

"Ивано-Франковск — столица Великобритании. "Жигуль" с франковскими номерами заметили в центре Лондона — на фоне "Биг-Бена", — говорится в подписи к видео.

Но как автомобиль из Украины оказался в британской столице — остается загадкой.

Видео дня

Напомним, что в Великобритании провели нестандартный тюнинг ВАЗ-2101. "Жигули" превратили в подобие Бэтмобиля. В британском графстве Кент обнаружили необычный автомобиль. Оно отдаленно напоминает Бэтмобиль, но построено на базе старого ВАЗ-2101. О машине рассказали на eBay, где её пытаются продать за 1295 фунтов стерлингов ($1570).

Необычный тюнинг "Жигулей" выполнил британский мастер, известный своими необычными проектами.

Кроме того, в Киеве выставили на продажу необычный ВАЗ-2101 1972 года выпуска. Старые "Жигули" с интересной историей оценили в 45 120 долларов или 1,9 миллиона гривен. Высокая цена ВАЗ-2101, сопоставимая со стоимостью нового Skoda Kodiaq, обусловлена тем, что это "капсула времени" в идеальном состоянии.