"Біг-Бен і Жигуль": у центрі Лондона помітили раритетне авто з Франківщини (відео)

У Лондоні біля відомого у світі Біг-Бена помітили автомобіль "Жигулі" з українськими номерними знаками Івано-Франківської області.

На відео водій, який впізнав "копійку" з України, відверто заявив, що шокований. Кадри з автомобілем з’явилося в телеграм-каналі "Івано-Франківськ 24/7".

"Біг-Бен" і "Жигуль". Я в шоці", — прокоментував він.

Жигулі в Лондоні

Незвичайна поява радянського автомобіля з українською реєстрацією на тлі однієї з найвідоміших пам’яток столиці Великої Британії привернула увагу користувачів соцмереж.

"Івано-Франківськ is the capital of Great Britain. "Жигуль" на франківських номерах помітили у центрі Лондона — на фоні "Біг-Бену", — йдеться у дописі під відео.

Але як автівка з України дісталася британської столиці — залишається загадкою.

Видео дня

Нагадаємо, що у Великій Британії виконали нестандартний тюнінг ВАЗ-2101. "Жигулі" перетворили на подобу Бетмобіля. У британському місті Кент знайшли незвичайне авто. Воно віддалено нагадує Бетмобіль, але побудоване на базі старого ВАЗ-2101. Про машину розповіли на eBay, де її намагаються продати за 1295 фунтів стерлінгів ($1570).

Незвичайний тюнінг "Жигулів" виконав британський майстер, відомий своїми дивними проєктами.

Також у Києві виставили на продаж незвичний ВАЗ-2101 1972 року. Старі "Жигулі" з цікавою історією оцінили в 45 120 доларів або 1,9 мільйона гривень. Висока ціна ВАЗ-2101 на рівні нового Skoda Kodiaq обумовлена тим, що це капсула часу в ідеальному стані.