У Великій Британії виявлено дуже дивний Бетмобіль на базі "Жигулів" (фото)

У Великій Британії виконали нестандартний тюнінг ВАЗ-2101. "Жигулі" перетворили на подобу Бетмобіля.

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У британському місті Кент знайшли незвичайне авто. Воно віддалено нагадує Бетмобіль, але побудоване на базі старого ВАЗ-2101. Про машину розповіли на eBay, де її намагаються продати за 1295 фунтів стерлінгів ($1570).

Тюнінг ВАЗ виконали у Великій Британії Фото: ebay.com

Незвичайний тюнінг "Жигулів" виконав британський майстер, відомий своїми дивними проектами. За основу взято Lada 1200 1980 року — експортний варіант ВАЗ-2101 з правим розташуванням керма. Проект назвали Lada Robinator.

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В автомобілі не одразу впізнається "копійка" ВАЗ, адже частину кузовних панелей замінено. Зокрема, вигнутий дах запозичений у Morris Minor, також використані деталі від Austin, Ford Anglia і Cortina. Ззаду з'явилися саморобні кілі в американському стилі. На двері нанесені написи логотипи помічника Бетмена, Робіна, а також написи Gotham City (Готем Сіті — рідне місто Бетмена).

Боковини прикрасили логотипами Робіна і написами Gotham City Фото: ebay.com

Стан кузова залишає бажати кращого — він місцями проржавів. Ще гірший вигляд має салон, де розірване оздоблення. Кермо, передня панель і крісла ВАЗ залишилися без змін, але з'явилися тумблери з написами "Секретний люк для евакуації", "Рентген", "Катапультоване крісло для дружини, яка ниє".

Салон ВАЗ потребує реставрації Фото: ebay.com

Саморобний Бетмобіль оснащений стандартним 1,2-літровим мотором ВАЗ на 64 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.

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