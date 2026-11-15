Экстрасенс предсказал неожиданную войну в 2028 году: какие страны могут вступить в конфликт

Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют "Пророком Судьбы", заявил, что 2028 год может стать периодом масштабных политических перемен и неожиданной войны.

Потенциальное противостояние может развернуться с участием США, Китая и России, а одним из возможных очагов напряженности станет Тайвань, сообщает Unilad.

Он назвал 2028 год "очень необычным" для мира и заявил, что впереди может произойти "неожиданная война". По словам экстрасенса, на такое развитие событий якобы указывают также индийские оракулы Наади, о которых он рассказывает на своём канале.

Особое беспокойство у Гамильтона-Паркера вызывает ситуация вокруг Тайваня. Он заявил, что уже давно чувствует приближение серьёзного обострения ситуации вокруг острова.

По его прогнозу, в случае возможного противостояния Китай и Россия могут объединиться против США. Также он не исключил причастности Северной Кореи.

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Экстрасенс связал возможное развитие событий с политической ситуацией в Соединённых Штатах и дальнейшим президентством Дональда Трампа.

Хэмилтон-Паркер предположил, что после промежуточных выборов в США Дональда Трампа ждет сложный период. Он сравнил будущую политическую ситуацию для американского президента с "гнездом разъяренных шершней", когда его власть окажется под угрозой.

По его словам, Трамп может продолжить управлять страной с помощью исполнительных указов. Также экстрасенс предположил, что демократы могут предпринять несколько попыток объявить президенту импичмент.

В то же время он не считает, что эти усилия приведут к отстранению Трампа от должности.

Хэмилтон-Паркер также заявил, что возможная эскалация военного конфликта может дать американскому президенту повод для расширения своих исполнительных полномочий. По его мнению, это не приблизит мир, а, напротив, приведет к дальнейшему обострению конфликтов.

Стоит отметить, что речь идет о личных прогнозах экстрасенса, которые не являются подтвержденными оценками развития международной ситуации.

Напомним, что после того, как в РФ от чумы умерла женщина, усилились опасения относительно вспышки "черной смерти". Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.

Кроме того, болгарская прорицательница, скончавшаяся в 1996 году, при жизни говорила, что у человечества есть достаточно времени, чтобы подготовиться к концу света. Ведь когда это произойдёт, население мира, вероятно, достигнет 340 миллиардов человек.