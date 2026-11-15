Екстрасенс передбачив несподівану війну у 2028 році: які країни можуть зіткнутися

Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають «Пророком Долі», заявив, що 2028 рік може стати періодом масштабних політичних змін і несподіваної війни.

Потенційне протистояння може розгорнутися за участю США, Китаю та Росії, а одним із можливих осередків напруження стане Тайвань, повідомляє Unilad.

Він назвав 2028 рік "дуже надзвичайним" для світу та заявив, що попереду може бути "несподівана війна". За словами екстрасенса, на такий розвиток подій нібито вказують також індійські оракули Нааді, про які він розповідає на своєму каналі.

Особливе занепокоєння Гамільтона-Паркера викликає ситуація навколо Тайваню. Він заявив, що давно відчуває наближення серйозного загострення навколо острова.

За його прогнозом, у можливому протистоянні Китай і Росія можуть об'єднатися проти США. Також він не виключив причетності Північної Кореї.

Видео дня

Екстрасенс пов'язав можливий розвиток подій із політичною ситуацією у Сполучених Штатах та подальшим президентством Дональда Трампа.

Гамільтон-Паркер припустив, що після проміжних виборів у США на Дональда Трампа чекає складний період. Він порівняв майбутню політичну ситуацію для американського президента з "гніздом розлючених шершнів", коли його влада опиниться під загрозою.

За його словами, Трамп може продовжити керувати країною за допомогою виконавчих указів. Також екстрасенс припустив, що демократи можуть зробити кілька спроб оголосити президенту імпічмент.

Водночас він не вважає, що ці зусилля завершаться усуненням Трампа від посади.

Гамільтон-Паркер також заявив, що можливе військове загострення може дати американському президенту підстави розширити свої виконавчі повноваження. На його думку, це не наблизить мир, а навпаки — призведе до подальшого посилення конфліктів.

Варто зазначити, що йдеться про особисті прогнози екстрасенса, які не є підтвердженими оцінками розвитку міжнародної ситуації.

Нагадаємо, що після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.

Також болгарська провидиця, яка померла у 1996 році, за життя казала, що у людства є досить багато часу, щоб підготуватися до кінця світу. Бо коли це станеться, населення світу, ймовірно, досягне 340 мільярдів.