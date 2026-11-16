В предвкушении миллионов: в Дании из магазина вынесли карточки с покемонами на огромную сумму
Несколько мужчин в масках ограбили магазин в Люнгбю, Дания, где, среди прочего, продаются карточки покемонов.
Украденное имущество оценивается примерно в один миллион датских крон (свыше 130 тысяч евро или $143 тысячи), сообщает Sweden Herald.
Инцидент произошел накануне утром в магазине Lyngby Storcenter, торговом центре недалеко от Копенгагена. Там продаются коллекционные карточки, в том числе карточки с покемонами и карточки из американской игры Magic: The Gathering.
По словам охранника торгового центра, в ограблении участвовали пять человек. Они вошли в магазин, угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет, разбили стеклянные витрины и украли карточки.
С места преступления злоумышленники скрылись на красной Mazda.
Владелец магазина уведомил полицию об ограблении, однако какие именно коллекционные карточки были украдены, пока не сообщается.
Коллекционные карты ранее были объектом воровства в Дании. Двое граждан Швеции остаются под стражей в связи с январским ограблением дома в Факсе Ладепладсе с участием карточек покемонов, стоимость которых, по данным полиции, составляет 300 000 датских крон (чуть больше 40 тысяч евро).
Как пишет "Судебно-юридическая газета", карты Pokémon уже давно превратились в дорогой предмет коллекционирования, а стоимость некоторых из них достигает колоссальных сумм.
Так, инвестор и руководитель Griffin Gaming Partners Питер Левин, чья собственная коллекция насчитывает более 500 тысяч карточек, даже заявил, что в случае глобального апокалипсиса именно карты Pokémon могли бы стать мировой валютой.
По данным Card Ladder, в период с 2004 по 2025 год доходность инвестиций в карты Pokémon составила примерно 3821%. Для сравнения, индекс S&P 500 за этот же период вырос на 483%.
Громкие продажи также подогревают интерес к коллекционным картам. Редкую карту Pikachu Illustrator блогер Логан Пол сначала приобрел за $5,3 млн, а впоследствии продал за рекордные $16,5 млн.
По мнению аналитиков, мировой рынок коллекционных карт может приносить более $50 млрд в год.
Напомним, мужчина продал коллекцию карточек Pokemon за $2,14 млн.
Также сообщалось, что главарь якудзы попался полиции на краже карточек с покемонами.