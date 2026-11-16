У передчутті мільйонів: у Данії з магазину викрали картки з покемонами на величезну суму

Кілька чоловіків у масках пограбували магазин у Люнгбю, Данія, де, серед іншого, продаються картки з покемонами.

Вкрадене майно оцінюється приблизно в один мільйон датських крон (понад 130 тисяч євро або 143 тисячі доларів), повідомляє Sweden Herald.

Інцидент стався вранці напередодні в магазині Lyngby Storcenter, торговому центрі неподалік від Копенгагена. Там продаються колекційні картки, зокрема картки з покемонами та картки з американської гри Magic: The Gathering.

За словами охоронця торгового центру, у пограбуванні брали участь п’ятеро осіб. Вони увійшли до магазину, погрожували працівнику предметом, схожим на пістолет, розбили скляні вітрини та викрали картки.

З місця злочину зловмисники втекли на червоній Mazda.

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Власник магазину проінформував поліцію про пограбування, однак поки що не повідомляється, які саме колекційні картки було викрадено.

Колекційні картки раніше стали об’єктом злочину в Данії. Двоє громадян Швеції залишаються під вартою у зв’язку з січневим пограбуванням будинку у Факсі Ладепладсі, пов’язаним із картками покемонів, вартість яких, за даними поліції, становить 300 000 данських крон (трохи більше 40 тисяч євро).

Як пише "Судово-юридична газета", картки Pokémon вже давно стали дорогим предметом колекціонування, а вартість деяких із них сягає колосальних сум.

Так, інвестор і керівник Griffin Gaming Partners Пітер Левін, чия власна колекція налічує понад 500 тисяч карток, навіть заявив, що в разі глобального апокаліпсису саме картки Pokémon могли б стати світовою валютою.

За даними Card Ladder, у період з 2004 по 2025 рік прибутковість інвестицій у картки Pokémon становила приблизно 3821%. Для порівняння: індекс S&P 500 за цей же період зріс на 483%.

Гучні продажі також підігрівають інтерес до колекційних карток. Рідкісну картку Pikachu Illustrator блогер Логан Пол спочатку придбав за 5,3 млн доларів, а згодом продав за рекордні 16,5 млн доларів.

На думку аналітиків, світовий ринок колекційних карток може приносити понад 50 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, чоловік продав колекцію карток Pokemon за 2,14 млн доларів.

Також повідомлялося, що ватажок якудзи потрапив до рук поліції за крадіжку карток із покемонами.